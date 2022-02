Chiều 23/1, thông tin Bộ Công an ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự đối với các nghệ sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà - PV) huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm 2020 nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-CSHS ngày 7/1/2022.

Cơ quan công an 'minh oan' cho Thủy Tiên và giới nghệ sĩ

Ngay sau đó, phía Thủy Tiên đã có những động thái nhất định nhằm đánh dấu sự trở lại đầy huy hoàng của mình. Cô mạnh mẽ xuất hiện trên các sân khấu, trả lời phỏng vấn báo chí để bộc bạch những tâm tư và suy nghĩ của mình sau khi trắng đen đã rõ ràng. Không những vậy, nữ ca sĩ cũng thoải mái hơn trong việc cập nhật những chia sẻ trên trang cá nhân.

Mới đây, ông xã cô, cựu tiền đạo ‘danh tiếng lẫy lừng’ của đội tuyển Quốc gia một thời cũng vừa có động thái đáng chú ý. Theo đó, nhân dịp năm mới, Công Vinh đã đăng tải một bức ảnh mới chụp tại tư gia cùng những lời chia sẻ đầy cảm xúc. Cụ thể, anh viết: “Ra vườn đọ sắc cùng hoa/Chúc mọi người năm mới tươi như hoa.”

Bài đăng mới nhất của Công Vinh nhân dịp đầu năm 2022

Trong bức ảnh mới, anh chàng chụp cùng một góc vườn nở đầy những bông hoa sặc sỡ sắc màu và diện một bộ trang phục đơn giản. Tuy nhiên, so với những hình ảnh phong độ trước đây, nhiều người dễ dàng nhận thấy cựu tiền đạo đã xuống sắc hơn rất nhiều. Phần mái tóc đã điểm bạc pha sương rõ hơn thời điểm trước đây. Cũng bởi vậy, nhiều người cho rằng, phong độ của ông xã Thủy Tiên cũng phần nào giảm sút ít nhiều. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó có thể chỉ là do góc chụp.

Đáng chú ý, chỉ vài phút sau khi đăng tải, bức ảnh đầu năm mới của Công Vinh đã nhận về rất nhiều phản ứng tiêu cực. Theo đó, bên cạnh những câu chúc đầy nhiệt huyết và thiện chí, hàng loạt những tài khoản facebook khác đã để lại rất nhiều những câu hỏi mỉa mai, công kích và ‘khó nghe’.

Cụ thể, một số người mỉa mai chuyện từ thiện của vợ chồng nam ca sĩ và ‘chúc đểu’ rằng hy vọng năm mới sẽ tiếp tục được thấy vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên ‘hành hiệp trượng nghĩa’ chứ không phải vướng chút lùm xùm là dừng lại. Không những vậy, nhiều cư dân mạng hài hước còn ‘hỏi kháy’ ông xã Thủy Tiên chuyện ‘1 chiếc dép’ giống cách mà trước đó cô đã ‘chỉ trỏ, hỏi han’ hàng chục người dân khác một cách ngô nghê và đầy trào phúng mà đến nỗi VTV cũng phải ‘vinh danh’.

Cư dân mạng hỏi Công Vinh rất nhiều câu hỏi 'khó nghe'

Chưa dừng lại ở đó, nhiều người cũng ‘ngoan cố’ lật lại câu chuyện sao kê mà đặc biệt làm ‘tài khoản đi chợ’ của Thủy Tiên do chính Công Vinh đã từng tuyên bố trong buổi làm việc với ngân hàng và báo chí trước đó. Đến nay, với nhiều người, đó vẫn chưa phải là câu trả lời xác đáng mà họ mong muốn nhất. Cũng trong những loạt câu hỏi khó nghe đó, nhiều người còn hỏi thăm việc ‘kiện tụng’ của Công Vinh và cho biết rất nóng lòng mong chờ ngày ngã ngũ,...

Có thể thấy, sau tất cả, dù đã được Bộ công an minh oan và trả lại tiếng thơm trong sạch, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên dường như đã ‘âm điểm’ trong lòng công chúng và khán giả. Nhiều người đã thực sự ‘ngại’ mở lòng và đón nhận lại cặp đôi sau lùm xùm tai tiếng vừa rồi. Bên cạnh những khán giả yêu mến và ủng hộ hai vợ chồng, vẫn còn đó rất nhiều dư luận mất niềm tin và lựa chọn quay lưng sau tất cả hành động và thái độ lúc này lúc kia đầy khó hiểu của cặp đôi Tiên - Vinh.