Vậy là sau sự cố không mong muốn ở buổi diễn đầu tiên tại Sài Gòn, Đàm Vĩnh Hưng đã liên tục có những động thái mới nhằm bù đắp cho người hâm mộ và khán giả bằng cách tổ chức các buổi biểu diễn ở những địa điểm mới. Mà điển hình là mới đây, Mr Đàm đã đến ‘Vườn thượng uyển’ tại Đà Lạt để tổ chức một buổi diễn nhạc hoành tráng gửi tặng fan hâm mộ.

Những tưởng ‘cao chạy xa bay’ thì sẽ thoát khỏi sự ‘o bế’ của bà Phương Hằng cũng như bằng cách không bán vé bừa bãi thì mọi chuyện sẽ ‘thực sự ổn’ nhưng dường như vận xui vẫn chưa chịu buông tha cho Mr Đàm.

Bài viết cho thấy show diễn của Mr Đàm 'vé ế chỏng chơ'

Theo đó, mới đây mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh được cho là chụp lại buổi biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng tại Đà Lạt vào tối qua ngày 4/2, tức mùng 4 Tết Nhâm Dần. Đáng chú ý, trong những bức hình đó, phần lớn mọi người đều có thể nhận thấy, đa số ghế tại buổi biểu diễn đều còn trống. Số lượng khán giả đến xem show cũng ít ỏi hơn nhiều so với dự tính và quảng cáo.

Đăng tải cùng với những bức hình đó, một cư dân mạng còn chú thích rõ ràng, cẩn thận rằng: “Buổi hòa nhạc 2 triệu/vé của ĐVH có vẻ dư nhiều ghế trống, mặc dù đã bao gồm 100 khách mời trước đó.”

Khán giả khá thưa thớt và còn nhiều ghế trống dù trờ đã nhá nhem tối

Lúc trời còn sáng, tình hình cũng không khả quan hơn là mấy

nếu chỉ chụp như này, nhiều nguwofi sẽ nghĩ show diên rất đông khán giả

Được biết, trước đó bà Phương Hằng tuyên bố sẽ lên tận Đà Lạt để ủng hộ show diễn của Đàm Vĩnh Hưng. Nhờ đó, rất nhiều người đã háo hức và mong muốn được góp mặt trong buổi biểu diễn tối ngày 4/2 để … gặp mặt nữ CEO khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, đến phút chót, bà Phương Hằng khi đặt chân tới Đà Lạt lại bất ngờ tuyên bố ‘quay xe’ và ‘bỏ rơi’ Đàm Vĩnh Hưng. Theo đó, nữ CEO chia sẻ, với mức giá vé lên tới 2tr/vé như hiện tại, bà thấy ăn uống vui chơi ở những địa điểm khác còn thú vị và hấp dẫn hơn nhiều. Không những vậy bà còn tuyên bố cho mỗi nhân viên 5 triệu để thoải mái khám phá Đà Lạt ngay trong đêm diễn của Mr Đàm.

Bà Phương Hằng quay xe, lật kèo, bỏ rơi Mr Đàm tại Đà Lạt ở Phút chót

Cũng bởi lý do này, khi những bức ảnh ‘vắng như chùa bà đanh’ tại show diễn của Đàm Vĩnh Hưng được đăng tải lên mạng, ngay lập tức, bên dưới bài viết, nhiều người đã dành tặng Mr Đàm những bình luận không thể trào phúng hơn. Theo đó, mọi người đa số đều cho rằng Đàm Vĩnh Hưng thực chất chỉ là ‘dựa hơi bà Phương Hằng’. Mục đích của khán giả khi mua vé của nam ca sĩ là chỉ để gặp gỡ, giao lưu với nữ đại gia Bình Dương cho thỏa ước nguyện chứ hoàn toàn không phải để nghe hát. Do đó, khi mà show diễn ‘vắng hoe’, ai cũng tự hiểu lý do là vì sao.

Cư dân mạng bình luận đầy mỉa mai dưới những hình ảnh ghi lại buổi diễn của Mr Đàm

Tuy nhiên, trên kênh Tiktok của đơn vị tổ chức show tối ngày 4/2 đã quay clip đêm diễn kín ghế, chật khán giả khi Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn. Dưới bình luận nhiều khán giả có mặt cũng cho biết thực chất hình ảnh ghế trống là lúc Mr. Đàm chưa lên sân khấu chứ thực chất anh vẫn được nhiều khán giả mua vé ủng hộ. “Chụp lúc chưa diễn thì chả vắng, mấy tấm hình có ca sĩ đâu, khổ thân rình mò ca sĩ đi hát, coi lúc diễn nè cưng, full ghế!” - một tài khoản ‘thanh minh’ hộ thần tượng.