‘Khôn ngoan không lại với giời’, Thủy Tiên vẫn bị mỉa mai thậm tệ dẫu đã ‘chọn ngày giờ’ để đăng ảnh

Sau những ồn ào từ thiện không đáng có, Thủy Tiên đang ngày một nỗ lực để trở lại showbiz và lấy lại danh tiếng cũng như vị thế vốn có. Bằng chứng là cô nàng thường xuyên tham dự những chương trình biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ với sự đầu tư về mặt hình ảnh vô cùng kĩ lưỡng. Tuy vậy, những cố gắng này dường như chưa đủ. Bằng chứng là nữ ca sĩ luôn gặp phải những phản ứng gay gắt của khán giả mỗi lần tái xuất.

Sau ồn ào từ thiện, Thủy Tiên đánh mất khá nhiều thiện cảm của khán giả

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, khi Thủy Tiên đã ‘cẩn thận’ chọn đúng khung giờ đẹp, ngày đẹp để đăng tải bộ ảnh mới lên mạng xã hội. Tuy nhiên, đúng là ‘người tính không bằng trời tính’, bên cạnh những lời khen có cánh dành cho nhan sắc thăng hạng của nữ ca sĩ, nhiều anti fan đã không tiếc lời mỉa mai Thủy Tiên thậm tệ.

Bài đăng 'chọn ngày giờ' của nữ ca sĩ trên trang cá nhân của mình

Theo đó, nhiều người không quên được lỗi lầm của Thủy Tiên trong lần cứu trợ miền Trung mùa lũ trước đây đã mỉa mai nữ ca sĩ và ‘bồi thêm’ nhiều lời lẽ kém duyên khác. Không những vậy, nhiều người còn bóc mẽ những ‘lời hoa mỹ’ trên đó và cho rằng bà xã Công Vinh đã bỏ tiền để … mua bình luận.

Đáng chú ý, cũng nhiều ý kiến chợt nhắc lại chuyện Thủy Tiên từ thiện theo cảm tính, người được phát nhiều, người được phát ít nhưng đến khi kiểm kê, mọi con số vẫn rõ ràng và rành mạch. Chính điều này từng khiến dư luận và cộng đồng mạng vô cùng băn khoăn, khó hiểu.

Cư dân mạng không ngừng mỉa mai Thủy Tiên dưới phần bình luận của bài đăng

Trước đó, Bộ Công an có thông báo, kết luận ca sĩ Thủy Tiên, cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trần Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà) không có dấu hiệu gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Dù đã có kết luận chính thức từ Bộ Công an nhưng hình ảnh của Thủy Tiên vẫn còn bị ảnh hưởng nhiều. Thủy Tiên cũng thừa nhận thời gian qua, do bị vu oan, xúc phạm danh dự nên gia đình cô gặp nhiều khó khăn, công việc bị ảnh hưởng rất nhiều.

Đến nay, tuy mọi chuyện đã được rõ ràng, nhưng dường như đã thành thông lệ, mỗi khi Thủy Tiên có động thái tái xuất mới, một bộ phận cư dân mạng sẽ có phản ứng khá dữ dội và gay gắt. Dù vậy, bà xã cựu tiền đạo Lê Công Vinh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu từ bỏ và rút lui.