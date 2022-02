Sau Quyền Linh, thêm một nhân vật cùng tên bị so sánh với Hoài Linh khiến CDM ‘tím mặt’ bức xúc

Thời gian trở lại đây, Hoài Linh một trong những cái tên đã không còn xuất hiện quá nhiều như thời ‘hoàng kim’ trước khi cơn bão mang tên ‘sao kê’ ập xuống. Mặc dù đã được cơ quan công an chính thức trả lại ‘sự trong sạch’ và danh tiếng nhưng có vẻ tất cả đã trở nên vô nghĩa bởi rất nhiều khán giả đã lựa chọn từ bỏ và quay lưng với nam danh hài.

Sau ồn ào từ thiện, Hoài Linh trở nên 'nguội lạnh' hơn trong giới nghệ thuật dù cố gắng tái xuất

Không chỉ trở thành ‘cái tên nguội lạnh’, Hoài Linh còn là tâm điểm cho rất nhiều phép so sánh với những nghệ sĩ chân chính khác cùng tê. Một trong số những nghệ sĩ được ‘réo gọi’ nhiều nhất sau drama tiền bạc của danh hài Hoài Linh có lẽ phải kể đến Quyền Linh.

Thế nhưng, sức sáng tạo của cộng đồng mạng chưa bao giờ là giới hạn bởi mới đây, mạng xã hội lại thổi bùng lên tranh cãi trước phép so sánh về Quang Linh Vlogs và danh hài Hoài Linh trên phương diện từ thiện.

Cư dân mạng so sánh Quang Linh Vlogs và Hoài Linh trên phương diện từ thiện

Theo đó, xuất hiện trên một nhóm mạng xã hội hơn có tới hàng trăm nghìn thành viên, một bài biết đề cập đến hoạt động từ thiện của Hoài Linh và Quang Linh Vlogs đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và cộng đồng mạng. Theo đó, người này cho rằng, nhìn cái cách ‘hai người cùng tên’ này làm từ thiện mà họ cảm thấy thật tiếc nuối cho một danh hài vốn tưởng chừng như đầy nhân cách và có tâm. Cùng với đó, người này cũng rất khâm phục chàng trai trẻ Quang Linh với tấm lòng nhân từ và cái tâm hướng thiện đầy nhiệt huyết.

Đáng chú ý, không chỉ đề cập đến Hoài Linh mà ngay ca sĩ Thủy Tiên cũng không thể ‘hòng thoát’. Theo đó, cô và hoa hậu Thùy Tiên cũng được người này đem ra so sánh. Theo đó, nếu hoa hậu Thùy Tiên giản dị và hết lòng giúp đỡ người khác thì Thủy Tiên lại trái ngược hoàn toàn và khiến nhiều người ngán ngẩm.

Không chỉ Hoài Linh mà Thủy Tiên cũng bị réo tên trong phép so sánh này

Rất nhanh chóng, bài so sánh này đã thu hút được sự chú ý rất lớn từ phía cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc và cho rằng cả hai phép so sánh này đều vô cùng khập khiễng và không thể nào chấp nhận được. Đặc biệt, dư luận đặc biệt nhắm sự công kích đến danh hài Hoài Linh và phép so sánh mất cân bằng trầm trọng này.

Nhiều người bức xúc công kích Hoài Linh sau phép so sánh kể trên

Cụ thể, nếu như dành những lời khen và sự trân trọng đặc biệt cho Quang Linh Vlogs thì Hoài Linh lại nhận được những thứ ngược lại. Tức là những lời mỉa mai thậm tệ và sự công kích vô cùng gay gắt. Có lẽ, những lời nói bất nhất với hành động của nam danh hài này đã hằn sâu vào trí nhớ của khán giả và khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Và sau tất cả, dù thoát được bản án pháp luật, Hoài Linh gần như đã thua đau trong lòng khán giả và trở về ‘tay trắng’ sau ồn ào từ thiện miền trung.

Những cống hiến đặc biệt của Quang Linh Vlogs trên đất Châu Phi được rất nhiều người cảm phục

Về phía người được so sánh với Hoài Linh, Phạm Quang Linh là hot vlogger từng “gây bão” mạng trong năm qua. Anh được biết đến là một youtuber có hơn 2,5 triệu followers. Xuất thân chỉ là một anh chàng phụ hồ ở Châu Phi những với cái tâm hướng thiện cùng lòng nhiệt huyết cháy bỏng, anh chàng đã mang đến những điều vô cùng ý nghĩa cho người dân Châu Phi và mong muốn sẽ làm được nhiều hơn thế.

Gần đây, sau khi trở về nước, anh chàng đã quyết định hợp tác với Hoa hậu Thùy Tiên trong dự án mới với mục đích ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

Quang Linh và MGI Thùy Tiên đang cùng hợp tác dự án từ thiện đầy hứa hẹn

Sở hữu tấm lòng nhân hậu và luôn khát khao cống hiến cho cộng đồng, chắc chắn sự hợp tác lần này giữa Hoa hậu Thùy Tiên và vlogger Quang Linh sẽ mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn cho người dân trong lẫn ngoài nước trong thời gian tới.