Trọn khoảnh khắc Hà Hồ e ấp bên Kim Lý, tình tứ kỉ niệm lễ tình nhân cùng ‘lời tuyên thệ’ ngọt ngào

Kể từ lúc công khai hẹn hò, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà nhận được rất nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ phía gia đình, đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả. Đặc biệt, sau hơn 4 năm đồng hành, cả hai vẫn giữ được sự mặn nồng và những ngọt ngào vốn có cùng ‘quả ngọt hạnh phúc’ là cặp song sinh Lisa & Leon.

Hồ Ngọc Hà và gia đình vừa có chuyến du lịch ở Nha Trang

Mới đây, cả đại gia đình Hà Hồ và Kim Lý vừa có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Nha Trang và liên tục đăng tải những hình ảnh ‘gia đình hạnh phúc’ khiến bao người ngưỡng mộ. Đáng chú ý, dịp lễ tình nhân năm nay, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý lại tiếp tục có màn e ấp bên nhau ‘phát cẩu lương’ cho dân mạng làm bao người ghen tị ‘đỏ mắt’.

Theo đó, trên trang instagram cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng tải bức hình e ấp bên ông xã Kim Lý cùng lời tuyên thệ tình yêu đầy mạnh mẽ: “Yêu như lần yêu cuối.” Không những thế, ‘nữ hoàng giải trí’ cũng tâm sự cùng fan hâm mộ: “Mình đã từng nói trong show diễn Lovesongs của mình. Yêu hết mình, đau đớn tận cùng và lãng quên nhanh. Thế nên yêu đi đừng sợ nhé các bạn gái. Happy Valentine's everyone.”

Lời 'tuyên thệ tình yêu' của Hồ Ngọc Hà dành cho Kim Lý

Đáp lại lời chúc ngọt ngào ấy của Hà Hồ, Kim Lý cũng ‘cẩn thận’ đăng tải một bức hình cả hai đang trao nhau nụ hôn nồng thắm đầy ngọt ngào. Không hoa mỹ hay những câu chúc văn hoa cầu kì, Kim Lý chỉ mong những điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất sẽ đến với người bạn đời tuyệt vời của mình.

Và màn 'đối đáp' tình bể bình của Kim Lý dành cho bà xã Hà Hồ

Cụ thể, Kim Lý đăng tải trên trang cá nhân của mình: “Happy Valentine’s Day my love. Remember to trust the journey and seize every beautiful moment. Always wishing you the best life has to offer. Love you.”

(Tạm dịch: Chúc mừng lễ tình nhân, tình yêu của anh. Hãy luôn vững tin và bắt trọn từng khoảnh khắc trên chuyến hành trình ngọt ngào này em nhé. Cầu chúc cho những điều đẹp nhất sẽ đến với em trong cuộc sống. Anh yêu em.)

Dưới mỗi bài viết của cả hai người, cư dân mạng và fan hâm mộ đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cặp đôi và không quên gửi lời chúc phúc đến cả hai trong ngày lễ tình nhân 2022 này.

Cư dân mạng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi

Bén duyên từ ngày hợp tác quay MV Cả một trời thương nhớ, thấm thoắt Hà Hồ và Kim Lý đã bên nhau được hơn 4 năm và có quả ngọt tình yêu là cặp song sinh Leon & Lisa dễ thương, tinh nghịch.

Trải qua nhiều hoài nghi và có cả chỉ trích, mỉa mai cười nhạo, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà vẫn nắm chặt tay nhau, xây dựng hạnh phúc và bỏ mặc tất cả, chứng minh cho tình yêu đích thực những đổ vỡ và hứa hẹn sẽ còn dài lâu hơn thế.