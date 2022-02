Trước khi ‘say yes’ lời cầu hôn của Bình An, á hậu Phương Nga đã nói gì mà khiến CĐM rần rần thế này

Tối 13/2, diễn viên Bình An nói lời cầu hôn với Á hậu Phương Nga sau hơn 4 năm yêu nhau. Nam diễn viên kỳ công tổ chức một bữa tiệc lãng mạn, có sự giúp đỡ và chứng kiến của một số người bạn thân thiết.

Bình An chính thức cầu hôn Phương Nga sau thời gian yêu đương mặn nồng

Trên trang cá nhân, Bình An ngọt ngào viết: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em... đồng ý làm vợ của anh chứ?". Đáp lại nam diễn viên, Phương Nga hạnh phúc nói: "Yes i do" (Em đồng ý).

Tuy nhiên, cũng theo như nhiều chia sẻ, trước khi gật đầu lời cầu hôn ngọt ngào và lãng mạn này, á hậu Phương Nga đã rớt nước mắt vì hạnh phúc. Thế nhưng trong lúc bối rối cực độ, Phương Nga dù đang khóc nhưng vẫn nghiêm túc hỏi Bình An "đã hỏi bố mẹ chưa". Sau khi nhận được cái gật đầu của bạn trai, Á hậu mới nói lời đồng ý.

Câu hỏi 'cân nhắc kĩ' của Phương Nga đang khiến cư dân mạng rần rần thích thú

Câu nói này ngay lập tức đã khiến cả cõi mạng ‘xôn xao. chao đảo’ bởi cho rằng nàng hậu quá ư đáng yêu và dễ thương. vẫn biết chuyện yêu đương và cưới xin là do hai người trong cuộc nhưng quan trọng nhất vẫn luôn là ‘cái gật đầu’ từ hội phụ huynh. Đó cũng là lý do dễ hiểu vì sao á hậu Phương Nga lại ‘hỏi đi hỏi lại’ Bình An trước khi đồng ý ‘theo chàng về dinh.’

Cư dân mạng thích thú và vô cùng ngưỡng mộ câu hỏi đặc biệt của Phương Nga

Trước đó, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ trước khi Phương Nga giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 nhưng mãi đến Valentine năm 2019 mới công khai mối quan hệ. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai đều dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, đồng hành trong nhiều hoạt động và chưa một lần dính nghi vấn trục trặc tình cảm. Là cặp trai tài - gái sắc nên một đám cưới của họ là điều mà khán giả vẫn chờ đợi.

Phương Nga từng khẳng định, cuộc đời cô sẽ rất nhạt nhẽo nếu không yêu Bình An: "Với tôi, An không chỉ là người yêu mà còn là bạn đồng hành. Khi có An, mọi thứ vui hơn nhiều!".

Suốt quãng thời gian yêu nhau, cả hai chưa từng một lần tai tiếng hay 'rạn nứt'

Hiện tại, khắp cõi mạng vẫn đang tràn ngập những lời chúc mừng và chung vui với cặp đôi trai tài gái sắc này của showbiz Việt. Ai ai cũng đang mong chờ một đám cưới thế kỉ và ‘quả ngọt’ đầu tiên của đôi bạn trẻ.