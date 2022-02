Vừa được BCA minh oan từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng đã phải ‘than trời’ vì bị 'chơi vố đau' ngay đầu năm

Sau một thời gian dài ‘muối mặt’ nhẫn nhịn vì mang tiếng thiếu minh bạch từ thiện, thời điểm gần đây, Đàm Vĩnh Hưng đã tất bật chạy show hơn rất nhiều vì được bộ công an trả lại cái danh trong sạch và minh bạch.

Những tưởng mọi sóng gió đã qua đi và nam ca sĩ đã đến lúc ‘khổ tận cam lai’, nhưng có ai ngờ rằng, vận đen vẫn đeo bám Mr Đàm mãi không chịu buông tha. Theo đó, ngay trước thềm năm mới, Đàm Vĩnh Hưng đã được nữ CEO Đại Nam tuyên bố ‘bù đắp’ sai lầm bằng cách mua sạch vé những show diễn của nam ca sĩ và dùng ‘kim cương’ để ‘chuộc lỗi.

Vừa mới đầu năm, Đàm Vĩnh Hưng đã gặp hạn lớn với nữ đại gia Phương Hằng

Cứ tưởng chỉ là nói đùa nhưng sau đó, hàng chúc tấm vé tại phòng trà mà Mr Đàm đến hát đã được ‘chốt đơn’ và chuyển đến dinh thự của bà Phương Hằng thì dân chúng mới tin rằng ‘à hóa ra bà Hằng chơi lớn thiệt đó chứ’.

Chưa dừng lại ở đó, do được nữ đại gia đặc biệt quan tâm và mua ‘cháy vé’ nên show diễn của Mr Đàm tại phòng trà ngay tối mùng 1 tết âm lịch Nhâm Dần đã chính thức lập kỷ lục về lượng khán giả. Tuy nhiên đáng lẽ dân tình thay vì đi nghe hát thì tất cả hóa ra lại đổ xô đến vì hâm mộ nữ CEO là phần nhiều. Điều này có lẽ đã khiến Đàm Vĩnh Hưng sẽ phải phiền lòng rất nhiều vì ‘mừng hụt’. Nhìn khán giả đông đúc là thế mà tình cảm và sự hâm mộ lại không có là bao thì ‘ca sĩ nào mà vui cho nổi’.

Rất đông người tới xem nhưng 'giật spotlight' lại không phải là Mr Đàm

Đáng chú ý, theo thông tin ghi nhận trên mạng xã hội, ngay đêm mùng 1 Tết âm lịch, Đàm Vĩnh Hưng đã rất bức xúc vì bị ‘chơi một vố lớn’. Theo đó, một số đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, không khí phòng trà khá căng thẳng khi xuất hiện khá nhiều Youtuber livestream, đưa tin và hàng loạt khán giả là người ủng hộ nữ doanh nhân thậm chí còn phát tờ rơi chỉ trích nam ca sĩ. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi đám đông xuất hiện những hành động quá khích. Phía ban tổ chức sau đó đã phải tự tay gỡ bỏ tấm băng rôn có in hình Mr Đàm để tạm thời trấn an lòng khán giả có mặt lúc đó.

Bảo vệ phòng trà đã phải tự tay giật tờ poster có hình Đàm Vĩnh Hưng xuống

Với động thái đó, nhiều người cho rằng nam ca sĩ đã hủy show diễn nhưng sự thật lại không phải như vậy. Sau khi trấn an người quá khích, buổi biểu diễn của Mr Đàm đã được tổ chức trong phòng trà kín và chỉ cho fan hâm mộ vào. Tuy nhiên, theo nhiều đoạn clip và những chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người vốn là anti fan vẫn không may ‘lọt được vào’ và hô to những khẩu hiệu như : ông hoàng núp lùm, vùng kín sao kê, cô hằng mãi đỉnh,... khiến buổi biểu diễn tiếp tục bị rối loạn.

Show diễn sau đó vẫn được tổ chức nhưng quy mô và an ninh nghiêm ngặt hơn rất nhiều

Sau sự việc này, Đàm Vĩnh Hưng đã vô cùng bức xúc và suy sụp. Chia sẻ với giới báo chí, nam ca sĩ tức giận cho biết: “Đầu tiên, cho tôi xin được chúc Tết cho tất cả mọi người, dù là ở phe nào. Chúc cho mọi người và gia đình an yên, vui vẻ, thành công và gặp nhiều may mắn.

Điều thứ 2 đó là trong 25 năm đi làm nghệ thuật của mình, chưa bao giờ Đàm Vĩnh Hưng đi hát lại mang tâm trạng như ngày hôm nay. Thật ra tôi cười chứ tôi thấy xấu hổ với khán giả của mình, nhất là những fan lớn tuổi đã theo dõi Hưng suốt nhiều năm qua. Bởi vì hôm nay, quý vị có mặt ở ngày hôm nay không được bình thường như mọi ngày. Tất cả những cảm xúc khiến cho quý vị bị đảo lộn, Hưng không phải là người làm ra lỗi này, chắc chắn quý vị hiểu.

Không hiểu đến giờ phút này lại có một chuyện lạ lùng xảy ra ở một đất nước đầy đủ pháp luật và mọi thứ đến như vậy, nên Hưng cũng hơi buồn".

Cư dân mạng tỏ ra khá hứng khởi với 'hạn lớn đầu năm' của Đàm Vĩnh Hưng

Hiện tại, những chia sẻ này của nam ca sĩ đang nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng.