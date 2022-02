Giá vàng hôm nay 10/2: Vàng thế giới kéo giá vàng trong nước tăng mạnh đúng ngày vía thần tài

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 10/2

6h sáng nay 10/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1.836 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới đi lên khi sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý này tại Ấn Độ tăng mạnh. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ mua vào 77,5 tấn vàng trong năm 2021, mức cao nhất kể từ năm 2009.

Vàng tăng giá còn do USD suy giảm. Đầu phiên giao dịch hôm nay trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức thấp 95,56 điểm, giảm 0,09% so với hôm qua.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày vía Thần Tài sáng nay 10/2 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh.

Lúc 8h sáng nay, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đảo chiều tăng 300 nghìn đồng chiều mua vào và 450 nghìn đồng chiều bán ra lên 61,65-62,65 triệu đồng/lượng. SJC đẩy khoảng cách mua vào bán ra lên 1 triệu đồng.

Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội cũng đảo chiều sau hai phiên giảm mạnh khi giữ nguyên chiều mua vào nhưng chiều bán ra tăng 200 nghìn đồng 61,00-62,60 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra tiếp tục được đẩy lên 1,6 triệu đồng, cao hơn các phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 220 nghìn đồng chiều mua vào nhưng giảm 240 nghìn đồng chiều bán ra về còn 53,40-54,40 triệu đồng/lượng.

Dự đoán giá vàng

Trong nhiều năm qua, giá vàng ngày vía Thần Tài thường được đẩy lên khá cao do nhu cầu giao dịch của thị trường lớn. Vì thế, có thể trong phiên giao dịch ngày hôm nay giá vàng sẽ tăng vọt khi nhu cầu mua vàng trong ngày này để cầu mong tài lộc, sung túc cả năm tăng.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.832,8 USD/ ounce (tương đương khoảng 50,1 triệu đồng/ lượng), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới được thu hẹp.