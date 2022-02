Giá vàng hôm nay 5/2, mùng 5 Tết: Vàng trong nước tăng vọt mạnh mẽ, vàng thế giới đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay ngày 5/2

Tính tới 8h30' sáng 5/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới hôm nay giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.808,4 USD/ounce, tăng 1,54 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.807,8 USD/ounce, tăng 0,3 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 1.806,86 USD/ounce. Giá vàng tương lai trên sàn Comex New York tăng 0,2% lên 1.807,50 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Giá vàng miếng trong nước rạng sáng 5/2 (mồng 5 Tết) duy trì ổn định. Cụ thể, giá vàng SJC 61,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 62,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 750.000 – 800.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Biến động giá vàng trong nước phiên ngày mùng 5 Tết Nhâm Dần

Vàng DOJI tại khu vực TP.HCM neo ở mức 61,8 triệu đồng/lượng mua vào và 62,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Hà Nội, vàng DOJI đang giao dịch ở mức 61,75 triệu đồng/lượng mua vào và 62,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện tại, vàng Maritime Bank được bán ra với mức giá cao nhất thị trường là 62,75 triệu đồng/ lượng, chênh lệch giữa mua vào và bán ra cũng cao nhất là 1,3 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng trong nước không thay đổi và giá vàng thế giới ở mức 1.808,4 USD/ ounce (tương đương trên 49 triệu đồng/ lượng), chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước hiện khoảng 13 triệu đồng/ lượng.

Dự đoán giá vàng

Nhận định về thị trường vàng, Mike McGlone, chiến lược gia hàng hoá cao cấp của Bloomberg Intelligence, cho rằng khi Fed tăng lãi suất và cắt giảm thanh khoản, vàng sẽ có tiềm năng hàng đầu trong năm nay khi đang hình thành mức giá vững chắc ở vùng 1.700 USD/ounce.

Bên cạnh đó, căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu trú ẩn an toàn và có lợi đối với giá vàng.

Theo Bloomberg, tâm lý trên thị trường đang hỗ trợ cho việc giá vàng phá vỡ ngưỡng 1.900 USD/ounce.

Ngược lại, TD Securities dự báo, thị trường vàng sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút dòng tiền.