Đàm Vĩnh Hưng gọi đích danh em trai Hoài Linh, hồ hởi báo tin mừng giữa lúc bị nữ CEO ngó lơ

Thời điểm gần đây, sau nhiều lần đối đầu căng thẳng và liên tục ‘rượt đuổi’ bám sát nhau như trong phim truyền hình, Đàm Vĩnh Hưng và bà Phương Hằng giờ đây đã tạm cho nhau ‘lối đi riêng’. Theo đó, người ta đã không còn thấy những dòng chia sẻ ‘sặc mù’ ẩn ý đá đểu nhau hay những sự cố khó đỡ và cả những tin đồn gây ‘náo loạn’ mạng xã hội.

Cuộc đối đầu của bà Hằng và Đàm Vĩnh Hưng đã có dấu hiệu "hạ nhiệt"

Giờ đây, bà Phương Hằng được cho là đang tạm tập trung vào nhân vật khác, sự kiện khác nên nhiều người hài hước ví von rằng nữ CEO Đại Nam đã tạm cho Đàm Vĩnh Hưng vào dĩ vãng và tạm thời “chưa nhớ ra’.

Trước đó, trong khi Đàm Vĩnh Hưng âm thầm thu nhập chứng cứ trong suốt 4 tháng thời để kiện nữ đại gia Bình Dương thì vị CEO nổi tiếng này cũng liên tiếp có những đòn “phản công” đầy bất ngờ. Những mâu thuẫn gay gắt giữa hai người đã có thời điểm “leo thang” vô cùng gay gắt khiến cư dân mạng cũng phải bó tay ngán ngẩm những dường như vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết.

Giữa tin đồn cháy vé, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tự tin "tỏa sáng" khẳng định sức hút của mình

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Mr Đàm vừa có những chia sẻ về show diễn tối nay của mình 5/3. Theo đó, giữa một rừng tin đồn giảm sức hút hay bị khán giả quay lưng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn ngầm khẳng định và thể hiện vị trí quan trọng của mình trong lòng khán giả bằng những đêm diễn cháy vé, những món quà “siêu khủng” hay những bức ảnh giao lưu đầy thân thiết, tình cảm với khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ thông báo tin vui đến khán giả

Cụ thể, giọng ca Tình Cha chia sẻ: “Là Anh của ngày hôm nay ! Ố oh oh oh!

Hẹn gặp các tình iu đêm nay tại Phòng Trà Không Tên héng! Nghe nói sắp full kín gồi! Zui là zui qué! Zui là zui ghê! Zui không chỗ nào dư đê đê đêeeee

Cám ơn tất cả những ai đã chọn iu quý Hưng và Tin Duong Trieu Vu nhé!

Đêm nay sẽ có những màn cạnh tranh gay gắt về ca khúc cũng như phục trang, cách thể hiện, nhất là những tiết mục song ca ăn ý, ăn hết trơn ko còn ý nào luôn áh!

Chúc cả nhà cuối tuần nhìu may mắn và nhìu niềm vui, nhìu bình an Chúc Sài gòn cũng như cả nước nghỉ phẻ, không làm thêm, nhất định KHÔNG TĂNG CA nha nha nha nha!”

Tối nay, Đàm Vĩnh Hưng cùng em trai Hoài Linh sẽ mang bất ngờ đến cho khán giả

Theo đó, như đã hẹn trước với người yêu nhạc, tối nay Đàm Vĩnh Hưng cùng Dương Triệu Vũ sẽ có một đêm nhạc hoành tráng tại phòng trà Không Tên. Không chỉ là một đêm diễn thông thường, buổi biểu diễn sẽ mang đến những điều đặc biệt được chính hai ca sĩ đình đám này thể hiện, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên trong lòng khán giả.

Kết thúc bài viết, Mr Đàm không quên gửi một lời chúc ý nghĩa đến toàn thể người dân ở thời điểm cam go hiện tại. Rằng không riêng những người khác đang ngày đêm ‘gồng mình’ chống dịch, Đàm Vĩnh Hưng cũng mong bệnh dịch sẽ được đẩy lùi và không còn là trở ngại ‘kinh hoàng’ đối với mỗi người dân hiện tại.

Bài chia sẻ gây tranh cãi của Mr Đàm dù mang đậm tính hài hước

Trước đó, nam ca sĩ cũng dấy lên tranh cãi dữ dội cho cư dân mạng khi bất ngờ đăng tải hình ảnh kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 và hài hước tự nhận mình là quê khi coi đó là ‘lời thú nhận còn zin’. Sau đó, dù biết được sự thật, Mr Đàm vẫn vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều xen lẫn sự mỉa may vô cùng thậm tệ của cộng đồng mạng.