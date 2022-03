Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi công khai hình ảnh con trai cùng huyết thống sau ồn ào ly hôn vợ U70 bên Mỹ

Từng được biết đến là giọng ca được yêu thích nhất những năm 90, Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người “thầm thương trộm nhớ” bởi vẻ ngoài điển trai và giọng hát trầm ấm, hút hồn. Thế nhưng, dù đứng trên đỉnh cao danh vọng và thành công, Mr. Đàm vẫn lẻ bóng cô đơn khiến nhiều người vô cùng “thắc mắc”. Nhiều lần, nam ca sĩ còn “điêu đứng” bởi hàng tá tin đồn liên quan đến giới tính.

Thời điểm chưa lộ tin ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần bị đồn đoán không hay về giới tính

Mãi cho đến khoảng gần cuối năm 2021, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ khiến cả giới showbiz xôn xao khi tuyên bố ly hôn với người vợ bầu show hơn nhiều tuổi bên Mỹ. Theo đó, cả hai đã kết hôn được nhiều năm và không có con chung, cũng không có tài sản chung và làm tất cả mọi việc trong lặng thầm, bí mật. Đáng chú ý, người vợ này của Đàm Vĩnh Hưng được biết đến như là người rất quyền lực trong giới showbiz, không có nghệ sĩ lớn nào là không biết đến người phụ nữ này. Thế nhưng, nhiều người lại chẳng hề hay biết mối tình nghĩa phu thê của bà và Mr. Đàm.

Danh tính vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng từng khiến nhiều người "choáng ngợp"

Kể từ thời điểm ly hôn vợ cũ đến nay, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần “ngỏ ý” muốn xây lâu đài tình ái cùng người nào đó nhưng mãi đến gần đây vẫn chưa thể tìm thấy “người trong mộng”. Tuy thế, nam ca sĩ lại gây bất ngờ khi tiết lộ mình có rất nhiều con nuôi và thậm chí là có cả hai con cùng huyết thống.

Mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca Tình Thôi Xót Xa vừa công khai chúc mừng sinh nhật con trai cùng huyết thống khiến nhiều người khá bất ngờ. Theo đó, năm nay cậu bé đã tròn 15 tuổi và vô cùng ra dáng người lớn. Không những thế, con trai Đàm Vĩnh Hưng còn đang đối mặt với bước chuyển mình quan trọng trong giai đoạn này nên nam ca sĩ vô cùng lo lắng, hồi hộp.

Đàm Vĩnh Hưng chúc mừng sinh nhật con trai

Trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng xúc động chia sẻ: “Happy Happy Happy birthday con trai Quan Huynh ( ku Tin ) của Ba Hưng! Cả cuộc đời còn lại của Ba Hưng là để dành yêu thương và lo lắng cho các con! Dĩ nhiên anh 3 Tin là trong số đó!

Thương mong, thương chúc con trai với tuổi 15 sẽ mãi mãi có những ngày tháng bình yên , vui vẻ, khỏe mạnh , hạnh phúc , học tập thì thật giỏi và luôn là niềm hãnh diện của Ba cùng gia đình ....

Năm nay chuyển cấp, Ba và cả nhà biết con sẽ nhiều vất vả hơn mọi năm...

Cố lên và đi về phía trước, ko đứng lại và cũng ko quay đầu nhìn lại con nha!

I love you so much my lovely son!”

Con trai Đàm Vĩnh Hưng năm nay tròn 15 tuổi, thông minh và ra dáng người lớn

Dưới phần bình luận của bài viết, bạn thân của Mr. Đàm là “ngoại” Vũ Hà cũng gửi đến “ku Tin” lời chúc mừng sinh nhật ý nghĩa và tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, fan hâm mộ của Mr Đàm cũng bày tỏ tình cảm và nhắn nhủ đến con trai thần tượng những mong ước đẹp nhất, bình yên nhất, hy vọng cậu bé có một tuổi mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Vũ Hà và cư dân mạng gửi lời chúc mừng con trai Mr. Đàm

Được biết, đây vốn là con trai của em gái ruột Đàm Vĩnh Hưng. Vì những lí do đặc biệt nên nam ca sĩ đã nhận nuôi cậu bé từ nhỏ. Tuy chỉ là nhận nuôi nhưng Mr. Đàm vẫn cho thấy thiên chức làm cha tuyệt vời bằng việc chăm nuôi và quan tâm, săn sóc cậu bé ngay từ khi còn nhỏ. Trước đây có lần, Đàm Vĩnh Hưng từng khiến khán giả xúc động khi tự mình chia sẻ lại những khoảnh khắc chăm sóc con ốm khéo hơn cả bố bỉm sữa chính hiệu.

Ngoài Ku Tin, Đàm Vĩnh Hưng còn có một cô con gái cùng huyết thống xinh đẹp và giỏi giang khác nữa

Đáng nói, bên cạnh Ku Tin, Đàm Vĩnh Hưng còn nhận nuôi chị gái của cậu bé, cũng là con gái của em ruột làm con nuôi sau cuộc hôn nhân không “kết trái”. Hiện tại, cô bé cũng đã lớn và sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khối tài sản đáng nể và khiến Đàm Vĩnh Hưng cũng như mẹ ruột vô cùng tự hào.