Đàm Vĩnh Hưng sung sướng mở tiệc ăn mừng hoành tráng ngay sau khi bà Phương Hằng bị khởi tố

Ngày 24/3, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Công an xuất hiện tại biệt thự nhà bà Hằng sau khi lệnh khởi tố được phê chuẩn

Chỉ ít phút ngay sau khi thông tin này được công khai trên khắp các mặt báo, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã bất ngờ tổ chức một buổi tiệc lớn ăn mừng khiến nhiều cư dân mạng vô cùng chú ý. Đáng chú ý hơn, nam ca sĩ này cũng đăng tải những chia sẻ đầy ẩn ý trên trang facebook cá nhân của mình: “Banh FB tui gồi! Toàn là tin nhắn yêu cầu bài ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI tại phòng Đồng Dao tối nay! Chưa tới 30/4 mà trời??? Sao bắt tui hát sớm zạ?? Phận làm ca sỹ , sao dám mặc áo qua khỏi đầu! Nhất là đối với cả hàng triệu triệu ông bà chủ đã trả lương cho H suốt 24 năm qua Vâng ! Tối nay Hưng sẽ hát nha !”

Bữa tiệc ăn mừng lớn của Đàm Vĩnh Hưng trùng hợp đúng lúc thông tin bà Phương Hằng bị khởi tố

Theo đó, mặc dù không đề cập trực tiếp đến việc bà Phương Hằng bị bắt giam khởi tố nhưng ai cũng có thể nhận thấy nam ca sĩ rất vui và hào hứng. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng và CEO Đại Nam từng có thời gian đối đầu gay gắt. Cả hai bên thường xuyên thưa kiện qua lại và Mr. Đàm thậm chí đã dành hẳn 4 tháng trời chỉ đề thu thập và tập hợp những bằng chứng cho thấy bà Phương Hằng đã xúc phạm danh dự và nhân phẩm của mình một cách nghiêm trọng.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng và bà Phương Hằng thường xuyên đối đầu với nhau trên nhiều "chiến tuyến"

Vậy là tối nay 24/3, sau nhiều ngày đối đầu căng thẳng, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã có thể “ăn ngon, ngủ yên” khi mà “đối thủ” lớn nhất của mình đã chính thức bị pháp luật “sờ gáy”.

Cư dân mạng tràn vào trang cá nhân chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng vì nhận được tin vui lớn

Dưới bài viết của mình, cư dân mạng đã ùa vào chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng và chia buồn cùng fan hâm mộ của bà Phương Hằng sau phán quyết đầy công tâm của pháp luật và cơ quan công an.

Hiện tại, những thông tin xoay quanh sự việc bà Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng và dư luận.