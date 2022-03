Hậu ồn ào ngó lơ bậc tiền bối, NSƯT Thoại Mỹ bị CDM mỉa mai giả tạo trong lễ tưởng niệm NS Ngọc Đáng

Suốt nhiều giờ đồng hồ vừa qua, cư dân mạng tiên lục tranh cãi gay gắt xung quanh đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ Hồng Sáp đến thắp hương trong lễ tưởng niệm của NSƯT Ngọc Đáng lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, sau khi xem video, nhiều người bức xúc trước thái độ của nghệ sĩ Thoại Mỹ dành cho bậc tiền bối. Thậm chí, một số người phản ứng gay gắt vì cho rằng cô “ngó lơ" nghệ sĩ Hồng Sáp tại lễ tưởng niệm.

NSƯT Thoại Mỹ vấp phải chỉ trích gay gắt từ CDM vì cho rằng 'bất kính' với NS Hồng Sáp

Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về những ý kiến vô cùng gay gắt, phía NSƯT Thoại Mỹ cũng như các bên liên quan đã lên tiếng đính chính và làm rõ tất cả. Theo đó, lý do được đưa ra là do nghệ sĩ Thoại Mỹ tất bật bận rộn trong lễ tưởng niệm quá và mọi chuyện đều do góc nhìn gây hiểu lầm của đoạn video nên khiến khán giả nhất thời trách lầm. Đoạn video sau đó cũng đã được gỡ bỏ nhưng vẫn bị lan truyền theo nhiều dạng khác nhau gây phẫn nộ trong dư luận.

Bài so sánh gây bão của một cư dân mạng trên mạng xã hội

Giữa thời điểm những ồn ào chưa kịp lắng xuống thì cư dân mạng lạt bất ngờ được thêm một phen bức xúc khác. Theo đó, trong một hội nhóm mạng xã hội có số thành viên lên tới hàng trăm nghìn người, một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc rất nhiều nghệ sĩ trong đó có NSƯT Thoại Mỹ đang tươi cười chụp ảnh tại lễ tưởng niệm được đăng tải so sánh cùng với đoạn clip ngắn nữ nghệ sĩ này đang khóc lóc rất tang thương cùng dòng caption “Hạnh phúc của một tang gia” đang thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng.

Hình ảnh cho thấy NS Thoại Mỹ rất xúc động trong lễ tưởng niệm cố NS Ngọc Đáng (Ảnh cắt từu clip)

Theo đó, dưới phần bình luận của bài viết, nhiều người rất bức xúc và không ngại ngần buông lời mỉa mai nghệ sĩ Thoại Mỹ và cho rằng cô là người … giả tạo và đơn thuần chỉ là đang diễn. Đáng chú ý, đoạn video này được đăng tải sau khi đoạn video gây nên những ồn ào “ngó lơ” trước đó nên càng khiến dư luận bức xúc và gay gắt hơn.

Đoạn video được cư dân mạng lan truyền trên mạng xã hội và cho rằng NSƯT Thoại Mỹ là "người gải tạo"

Đúng là "Diễn" đỉnh thật, t mê cải lương mà còn không nuốt nổi cái nết diễn này :)), bởi v tổ nghề đâu có độ cho đâu, toàn bọn thấy sang thì bạc, thấy hèn thì khinh

Đây có bàn thờ có đông người nên còn có chất xúc tác để khóc nên không đỉnh lắm, vì hồi xưa chỉ quay clip 1 bài ca cổ về mẹ mà chỉ khóc ôi thôi mém trôi hết đạo cụ của nhóm quay phim mới ớn chứ, mình chính thức "cạch" chỉ từ bài hát đó, vì sự giả tạo của chị gom hết từ kỳ cựu 50 năm trước đến hậu bối của hiện tại chưa ai khóc giả tạo giỏi như chị.

Nín, nín họng liền cho t. Chừng nào biết tôn trọng nghệ sĩ lớn tuổi rồi muốn khóc gì khóc. Diễn quá diễn.

Cư dân mạng phản ứng vô cùng gay gắt trước bài viết so sánh thái độ trái ngược của NS Thoại Mỹ

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng nhiều ý kiến bênh vực nữ nghệ sĩ và cho rằng, việc khó kìm nén cảm xúc ở một thời điểm nhất định là điều không khó hiểu. Và tấm ảnh cười tươi vui vẻ kia có lẽ cũng có lý do riêng của nó. Có thể, những nụ cười ấy sẽ làm an lòng người đã khuất và khiến họ an tâm ra đi thanh thản hơn so với việc thấy những người thân bạn bè mãi mãi rơi lệ vì đau thương. Do đó, chuyện có thêm một vài nụ cười trong lễ tưởng niệm cũng không phải là điều quá kiêng kị.

Trước NSƯT Thoại Mỹ, Việt Hương cùng từng vấp phải chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng và bị mỉa mai tương tự khi khóc lớn trong đám tang của tri kỉ Phi Nhung. Thời điểm ấy, rất nhiều ý kiến cũng cho rằng nữ danh hài đã ‘diễn quá diễn’ khi liên tục khóc như muốn ngất đi, lấn át cả cảm xúc đau thương của con gái cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, mọi sau đó cũng đã lắng xuống và chỉ còn là dĩ vãng.

Trước đó, trong đám tang cố ca sĩ Phi Nhung, Việt Hương cũng từng bị mỉa mai và chê trách tương tự

Hiện tại, bài so sánh, mỉa mai NSƯT Thoại Mỹ giả tạo hậu ồn ào ngó lớ nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cư dân mạng và dư luận.