Hơn một năm cố NS Chí Tài ra đi, ca sĩ Phương Loan lần đầu trở lại sân khấu, tặng fan điều đặc biệt

Từ khi danh hài Chí Tài bất ngờ ra đi mãi mãi, ca sĩ Phương Loan - hay còn gọi là "Bé Heo" - bà xã của cố nghệ sĩ chọn cuộc sống một mình, ôm nỗi nhớ thương chồng. Ngoài ra cô luôn thể hiện tình cảm yêu thương, trân trọng đồng nghiệp, khán giả đã ở bên theo dõi và động viên cô tại quê nhà Việt Nam.

Hơn 1 năm sau sự ra đi của chồng, bà xã cố NS Chí Tài về Việt Nam để hoàn thành nốt những dự định dang dở

Mãi cho đến gần đây, sau hơn 14 tháng ngày chồng đi xa mãi mãi, chị “Bé Heo” mới trở về Việt Nam để thực hiện nốt những dự định còn dang dở của chồng và cũng là để thăm anh chị em bạn bè ở quê nhà.

Trải qua không ít nỗi buồn từ biến cố, ca sĩ Phương Loan luôn cố gắng vui vẻ, sống tích cực, mạnh mẽ hơn từng ngày. Nữ ca sĩ luôn cập nhật hoạt động cho "Đàn heo con" - FC của cô. Chuyến trở về Việt Nam, khán giả và người hâm mộ mong đợi bà xã Chí Tài sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp, thật sự ý nghĩa.

Sau khi chúc mừng ca sĩ Như Quỳnh ra mắt CD mới, chị "Bé Heo" cũng có dự định cho riêng mình

Và không để fan hâm mộ phải chờ đợi quá lâu, ngày 6/3 tới đây, ca sĩ Phương Loan sẽ chính thức có một buổi gặp mặt giao lưu cùng fan hâm mộ tại Sài Gòn và trở lại sân khấu cùng bài hát do chính người chồng quá cố chắp bút. Được biết, thông tin về buổi gặp gỡ này do chính người em thân thiết của nữ ca sĩ tiết lộ.

Buổi giao lưu tri ân của ca sĩ Phương Loan được đích thân Việt Hương thông báo

Cụ thể, trên trang fanpage của danh hài Việt Hương có đăng tải: “Ngày mai cả nhà ơi!

Trung Tâm Thúy Nga trân trọng thông báo: Buổi Họp Mặt Tri n của Ca Sĩ Phương Loan sẽ diễn ra vào lúc 18g30 ngày 06 tháng 03, 2022 Tại Khách Sạn Continental Saigon, 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1. Trước đây Ca sĩ Phương Loan chọn nơi tổ chức ấm cúng là nhà Hàng Sugar Town, của nghệ sĩ Việt Hương, nhưng số lượng người tham dự đông hơn dự kiến. Nên "Cô Bé Heo" (Phương Loan) chuyển qua điểm lớn hơn cho "Đàn Heo Con" có thể tham gia đông đủ.”

Vậy là sau hơn một năm cố NS Chí Tài về với Chúa, chị “Bé Heo” đã tìm lại niềm vui cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau và vẫn thân thiết, hạnh phúc bên cạnh fan hâm mộ và những người thân thương của mình.

Với buổi biểu diễn tri ân này, những người yêu mến cố NS Chí Tài và dành tình cảm đặc biệt cho nữ ca sĩ đều có thể đến tham dự và thưởng thức. Đặc biệt, để chung vui và chúc mừng người chị thân thiết, Việt Hương cũng tiết lộ bản thân đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng và "lên dây cót tinh thần" đầy hứng khởi. "Em lên đồ sẵn sàng rồi hé!" - Việt Hương hài hước tiết lộ.

Poster của buổi giao lưu khiến nhiều người vô cùng háo hức, mong chờ

Trước đây, theo chính chia sẻ của nữ ca sĩ, chị vốn từng là một ca sĩ nổi tiếng trong ban nhạc của Chí Tài. Tuy nhiên, khi nghệ sĩ Chí Tài phát triển sang lĩnh vực hài kịch, Phương Loan lại chọn cách lui về phía sau, không đi hát thường xuyên như trước. Nói về lý do đưa ra quyết định này, cô cho hay: “Tại vì tôi muốn anh an tâm và lo phát triển những gì anh ưa thích, nên tôi chọn ở nhà. Vì nếu đòi đi hát thì anh sẽ lo. Nên thôi tôi xin ở nhà nấu ăn để anh ấy an tâm hơn".

Cho đến nay, trong những lần lên sân khấu hiếm hoi, chị “Bé Heo” thường lựa chọn và thể hiện ca khúc “Nụ cười anh còn mãi” để tưởng nhớ người chồng đã mất của mình. Đây là một ca khúc đặc biệt mà theo chia sẻ của bà xã cố nghệ sĩ, mỗi lần biểu diễn chị lại không cầm được nước mắt và vô cùng xúc động.