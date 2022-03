Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Pha Lê vừa có một bài chia sẻ dài thông báo cô cùng người chồng Hàn Quốc đã chính thức “đường ai nấy đi” và thậm chí mọi chuyện đã xong xuôi được một thời gian khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng.

Nguyên văn chia sẻ của Pha Lê Crystal trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Khẳng định chuyện ly hôn không phải điều gì mới mẻ bởi trước đó, mọi chuyện đã được giải quyết, ai cũng có lối đi riêng cho mình nhưng đến nay mới quyết định chia sẻ rộng rãi đến khán giả, Pha Lê viết: “Thật ra với những ai quen gia đình mình thì sẽ biết đây không phải là câu chuyện mới, mọi thứ diễn ra đã khá lâu, kể cả khi chụp tấm hình này là chúng mình cũng đã ở riêng hết rồi.”

Nói về lý do thực sự khiến hôn nhân tan vỡ, Pha Lê khẳng định không phải do người thứ 3, không phải do bất hòa, cãi vã hay những lý do riêng tư khác, nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay do hết yêu. Thậm chí, suốt hai năm nay, cặp đôi đã gần như không còn những hành động duy trì tình yêu và cảm xúc. Cụ thể, Pha Lê bộc bạch: “Vợ chồng mình không làm tình cũng 2 năm rồi, bóc tách lí do thì rất là khó, như kiểu tới lúc nó vậy là nó phải vậy đó.

Pha Lê tiết lộ lý do chia tay chồng là bởi bất đồng quan điểm sống và hết yêu. Ảnh: FBNV

Mình nuôi con 1 mình từ ngày sinh nó ra, còn Manny cũng mất mẹ đúng thời điểm đó... mọi thứ ập đến làm tâm lý tinh thần chúng mình bị ảnh hưởng ít nhiều, tuy là đã cho nhau thời gian dài xem cải thiện gì được không nhưng càng lúc thì càng thấy chúng mình giống người thân hơn là người yêu hay vợ chồng.

Manny là 1 phần máu thịt không thể thiếu được trong cuộc đời mình, còn yêu đương là không có nữa, như 2 chị em, 2 anh em, 2 người bạn, 2 tri kỷ... gì cũng đúng ấy! Cho nên tụi mình quyết định nên giải phóng cho nhau về mặt giấy tờ và pháp lý để nếu có cơ hội cho 1 người mới thì cũng đường đường chính chính mà bước tới.”

Không những vậy, ‘tình cũ’ của ông xã Thủy Tiên cũng nhắc đến chuyện bất đồng văn hóa, quan điểm sống khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bởi trước đó, chính Pha Lê cũng từng rất “tâm đắc” về mối nhân duyên này và hết lời ca ngợi chồng. Thế nhưng có lẽ, sống lâu ngày với nhau, va chạm nhiều còn người ta mới “vỡ vạc” ra nhiều thứ và cuối cùng là nhận ra “không dành cho nhau”.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận, giờ đây giữa cả hai chỉ coi như nhau anh chị em, không còn tình yêu. Ảnh: FBNV

“Người Việt lấy nhau còn khác biệt nhiều thứ nói gì người nước ngoài và người Việt, văn hoá là thứ vô hình nhưng lại rất quan trọng trong hôn nhân, chúng mình thấy quan điểm sống không giống nhau nên từ từ có khoảng cách, mình thật sự thấy chồng mình hạnh phúc hơn khi được sống cuộc sống của cậu ấy trước đây khi không có gánh nặng của vợ và con.” - Pha Lê ngậm ngùi thừa nhận.

Hiện tại, nữ ca sĩ cho biết cả hai dù đã chia tay nhưng vẫn dành tình cảm cho con gái và sẽ luôn ủng hộ và support nhau trên mọi phương diện của cuộc sống nhưng là trên một cương vị khác.

Dù chia tay, cả hai vẫn sẽ quan tâm đến con gái cũng như ủng hộ nhau trong cuộc sống. Ảnh: FBNV

Pha Lê và doanh nhân Emmanuel Shin quen nhau từ cuối năm 2019. Tới tháng 1/2020, cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm, đăng ký kết hôn vào tháng 7/2020. Đến tháng 10/2020, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng, đặt tên tiếng Việt là Thiên Ý, tên ngoại quốc là Honora Shin, tên gọi thân mật là bé Ốc. Thông báo của nữ ca sĩ ở thời điểm ở hiện tại khiến nhiều người khá bất ngờ và vô cùng tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp và đã ngỡ đó là một sự bù đắp tuyệt vời cho Pha Lê sau nhiều biến cố tình cảm.