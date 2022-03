Có thể nói, trong số những ca sĩ 8x thành công nhất thời điểm hiện nay, Mỹ Tâm vẫn luôn là cái tên có sức hút không thể nào đặc biệt hơn. Đi lên bằng thực lực và giọng hát vô cùng ấn tượng cũng như đời tư “trong sạch”, nói không với scandal, thị phi ồn ào,... Mỹ Tâm được khán giả yêu mến và vô cùng tôn trọng. Mỗi dịp biểu diễn trực tiếp trên sân khấu và giao lưu cùng fan hâm mộ, tất cả khu khán đài dành cho khán giả trong buổi diễn của Mỹ Tâm đều không còn một chỗ trống. Điều ấy cho thấy, với khán giả, giọng ca Nếu Anh Đi có sức hút lớn tới như nào.

Mỹ Tâm được khán giả cả nước vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ

Mới đây, Mỹ Tâm tiếp tục mang dự án âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả bằng cách tổ chức đêm diễn đặc biệt tại Đà Lạt. Đáng chú ý, ngay trong vài phút của ngày đầu tiên mở bán vé, số vé “khổng lồ” đã “bốc hơi” chỉ trong nháy mắt khiến nhiều khán giả “than trời” vì chẳng còn cơ hội được xem thần tượng biểu diễn.

Biết được tình cảm nồng nhiệt ấy của khán giả, Mỹ Tâm đã chân thành gửi tới lời cáo lỗi với fan hâm mộ và ngay lập tức có quyết định “không tưởng”. Theo đó, cô cùng ekip của mình quyết định mở thêm đêm diễn thứ 2 để có cơ hội được giao lưu cùng khán giả. Tuy nhiên, cũng tương tự như tình huống trước đó, “cung không đủ cầu” nên số vé bán ra cũng “hết veo” trong vòng vài phút.

Để chiều lòng khán giả, Mỹ Tâm đã tổ chức liền 2 đêm diễn Gala My Soul 1981 tại Đà Lạt

Mới đây, trên trang fanpage cá nhân của nữ ca sĩ, phía ekip tổ chức đêm nhạc đã thay mặt Họa Mi Tóc Nâu đăng tải thông báo quan trọng đến với khán giả. Theo đó, phía ban tổ chức cho biết: “Một số Quý khán giả ngày hôm nay bất ngờ vì không vào đặt được vé Online đêm nhạc đặc biệt của Mỹ Tâm vì số lượng vé online mỗi ngày có giới hạn nên nếu đủ số lượng tối đa hệ thống sẽ tự động đóng cửa. MTE sẽ mở tiếp đợt 3 vào 18h chiều nay với số lượng vé nhất định.”

Phía ban tổ chức Gala My Soul 1981 ra thông báo quan trọng về thời gian mở bán vé

Hóa ra, do việc mua vé vào đêm diễn có phần hạn chế nên nhiều khán giả chưa thực sự nắm được cách thức cũng như thời gian bán vé. Do đó, ban tổ chức đã ra thông báo đặc biệt này để trấn an các fan hâm mộ cũng như hy vọng nhiều người yêu quý nữ ca sĩ nhưng chưa may mắn mua được vé sẽ thông cảm và hoan hỉ cho.

Bên cạnh đó, cách đây ít phút, phia ca sĩ Mỹ Tâm cũng tung ra những tấm ảnh chụp Họa Mi Tóc Nâu cùng các khách mời của đêm diễn Gala My Soul 1981 tới đây. Trên trang fanpage cá nhân của mình, những bức hình các khách mời được đăng tải cùng dòng chia sẻ: “Cùng với 2 khách mời Vũ. và Thịnh Suy của đêm Gala 1 My Soul 1981… Còn 3 đêm nữa thôi là chúng mình sẽ gặp nhau trong tiết trời se lạnh giữa Đà Lạt rồi.”

"Họa mi tóc nâu" chụp ảnh cùng khách mời đặc biệt trong đêm diễn tới đây

Hiện tại, những thông tin về đêm diễn Gala My Soul 1981 tại Đà Lạt vào ngày 26 & 27/3 tới đây của nữ ca sĩ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm lớn của khán giả. Với những khách mời quen thuộc và ấn tượng, đêm diễn hứa hẹn sẽ mang đến cho fan hâm mộ những khoảnh khắc thật sự hoành tráng và đáng nhớ.