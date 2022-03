Trấn Thành bất ngờ có động thái lạ giữa lúc CEO Phương Hằng bị Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh

Chiều ngày 11/3, mạng xã hội được phen xôn xao trước thông tin nữ CEO Phương Hằng bị Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra, xác minh do có liên quan đến thư tố có của 6 người khác trong thời gian vừa qua.

Bà Phương Hằng tạm thời bị hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra liên quan đến đơn thư tố cáo

Theo đó, nữ đại gia Bình Dương sẽ tạm thời không thể “xuất ngoại” kể từ ngày 16/2/2022 đến 29/4/2022 để phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo. Được biết, quyết định này là do Công an Thành phố Hồ Chí Minh chuyển Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) tới Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập cảnh (A08) - Bộ Công an và cá nhân bà Hằng.

Mặc dù không nằm trong số 6 người gửi đơn tố cáo bà Hằng nhưng Trấn Thành cũng từng là người đối đầu gay gắt, kịch liệt đối với nữ đại gia do có liên quan đến “đại hạn sao kê” trước đó. Chính bởi vậy, giữa lúc nữ đại gia gặp “biến lớn”, cư dân mạng vô cùng tò mò và chú ý không biết nam danh hài sẽ phản ứng ra sao và có thái độ như thế nào.

Trấn Thành vừa có những chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân

Theo đó, trên trang cá nhân của mình, Trấn Thành vừa có những chia sẻ cùng hình ảnh rất bắt mắt. Cụ thể, nam MC đình đám đăng tải một bức ảnh chụp cùng bà xã Hari Won và không quên gửi lời chào đầy thân thương tới địa điểm mình ghé thăm : “Hello biển xanh!!!!”.

Trong bức hình, hai vợ chồng nam diễn viên diện đồ đôi đồng sắc, đeo kính dâm và cười rất tươi, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Được biết, cả hai hiện đang có chuyến du lịch hội ngộ với bạn bè thân thiết tại một khu du lịch nổi tiếng và rất hút khách.

Vợ chồng nam danh hài đang có chuyến du lịch hội ngộ bạn bè và đồng nghiệp

Thật trùng hợp là bức hình của hai vợ chồng lại được chính Trấn Thành đăng tải vào giữa thời điểm CEO Phương Hằng gặp “biến cố”. Cũng bởi vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng, nam danh hài cũng đang ẩn ý thể hiện thái độ hả hê, mừng rỡ bởi “đối thủ” của mình đã gặp được kết quả “như mong muốn”. Đáng chú ý, ý kiến này được rất nhiều người ủng hộ bởi trước đó, Trấn Thành còn từng vướng vào lùm xùm làm phim cà khịa nữ đại gia này.

Tuy vậy, cũng nhiều người cho rằng đây chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ trên thực tế Trấn Thành không hề đả động hay nhắc tới đích danh cũng như ẩn ý bất kì chi tiết nào. Việc suy diễn có thể khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn đặc biệt khi mà bà Phương Hằng cũng từng có thời điểm không tiếc lời mạt sát và thậm chí xúc phạm vợ chồng nam danh hài.

Dù không làm đơn tố cáo bà Phương Hằng, Trấn Thành vẫn nhận được sự quan tâm lớn của dư luận mỗi khi bà Phương Hằng "gặp biến"

Hiện tại, những chia sẻ và tấm hình của Trấn Thành vẫn đang nhận được lượt tương tác khủng cũng như sự quan tâm chú ý cực lớn từ dư luận và cộng đồng mạng.