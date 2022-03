Báo điện tử VTV thông tin diễn biến nóng về việc CEO Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 11/3, cả cõi mạng xôn xao trước thông tin bà Phương Hằng bị tạm hoãn xuất nhập cảnh để phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của giới nghệ sĩ.

Thông tin về việc bà Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh khiến nhiều người xôn xao chú ý

Theo nguồn tin của báo điện tử VTV, đây là thông tin hoàn toàn chính xác và đáng tin cậy. Cụ thể, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chuyển Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) tới Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập cảnh (A08) - Bộ Công an và cá nhân bà Hằng.

Theo quyết định này, bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16/2/2022 đến 29/4/2022 để phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo, căn cứ vào Quyết định phân công giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm số 1712-26 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, hồi tháng 10/2021, ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư của mình đã đến Công an TP Hồ Chí Minh nộp đơn đề nghị khởi tố vụ án đối với hành vi bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam) dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của cô.

Được biết, việc tạm hoãn xuất nhập cảnh này nhằm phục vụ công tác điều tra xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của các nghệ sĩ với bà Hằng

Trong đơn, ca sĩ Vy Oanh cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ hôm 16/5 đến 9/10, với nội dung làm nhục, thóa mạ cô bằng những ngôn từ có tính bôi nhọ, xúc phạm như "đẻ thuê", "làm gái bao", "làm bé", "giật chồng", "giựt chồng"... Theo Vy Oanh, không chỉ cá nhân mà gia đình cô cũng bị bà Hằng làm nhục.

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng cùng những người giúp sức đã có dấu hiệu xâm phạm vào các tội “làm nhục người khác”, “vu khống” và “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” nên nữ ca sĩ gửi đơn đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh là 2 trong số 6 người "đâm đơn" tố cáo bà Phương Hằng

Được biết, hiện Công an tỉnh Bình Dương cũng đang thụ lý đơn thư của 6 cá nhân (gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ông Nguyễn Công Vinh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống" và "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cách đây ít phút, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ngày 11/3 cũng cho biết, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng là chưa chính xác.