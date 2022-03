Ngày 28/3, nhiều nguồn tin cho biết ông Trịnh Văn Quyết đã bị thi hành lệnh tạm hoãn xuất cảnh để điều tra. Tuy nhiên sau đó, đại diện bộ công an cho biết chưa xác minh chính xác thông tin dẫn tới dư luận xôn xao và khá hoang mang.

Đến hôm nay ngày 29/3, dư luận được một phen "ngỡ ngàng bật ngửa" khi hay tin ông Trịnh Văn Quyết chính thức bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán trước đây.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công An cho biết đã bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết để phục vụ công tác điều tra

Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC; các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10-1-2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán" quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Các Quyết định, Lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, cụ thể, vào tháng 1-2022, hành vi "bán chui" cổ phiếu của chủ tịch Tập đoàn FLC đã từng gây rúng động dư luận và làm chao đảo thị trường chứng khoán.

Hành vi bán tháo cổ phiếu của ông Quyết đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán

Cụ thể, sau nhiều ngày cổ phiếu FLC được "đánh lên" với giá rất cao thì ngày 10-1-2022, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC đã giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Đáng chú ý, chỉ trong một phiên giao dịch, có tới gần 135 triệu cổ phiếu FLC được khớp lệnh, cao bất thường. Trong khi lâu nay mỗi ngày cổ phiếu FLC chỉ giao dịch khối lượng trung bình 15-40 triệu cổ phiếu.

Ngay say đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, nhằm ngăn ngừa, ngăn chặn các hành vi tiếp theo không đúng quy định. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có văn bản chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10-1-2022 của ông Trịnh Văn Quyết, nhiều nhà đầu tư được hoàn lại tiền đã mua.

Nhiều người lo ngại cổ phiếu FLC sẽ "nằm sàn" sau "cú sốc" này

Ngày 18-1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỉ đồng, mức cao nhất theo quy định. Chủ tịch Tập đoàn FLC cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng.

Hiện tại, thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt đang khiến dư luận vô cùng hoang mang, bàng hoàng. Nhiều người lo ngại cổ phiếu của FLC sẽ 'cắm đầu đi xuống' sau "cú sốc lớn" này.