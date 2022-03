Tin nóng trưa 25/3: Bà Phương Hằng 'trả giá' trước pháp luật, cả giới showbiz hả hê 'vui như Tết'

Cực nóng: Chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng

Ngày 24/3, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Bà Hằng thường xuyên livestream và réo tên các nghệ sĩ trong giới showbiz cùng nhiều "cáo buộc" khó thuyết phục

Đàm Vĩnh Hưng sung sướng mở tiệc ăn mừng hoành tráng ngay sau khi bà Phương Hằng bị khởi tố

Chỉ ít phút ngay sau khi thông tin này được công khai trên khắp các mặt báo, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã bất ngờ tổ chức một buổi tiệc lớn ăn mừng khiến nhiều cư dân mạng vô cùng chú ý. Đáng chú ý hơn, nam ca sĩ này cũng đăng tải những chia sẻ đầy ẩn ý trên trang facebook cá nhân của mình.

Bữa tiệc ăn mừng lớn của Đàm Vĩnh Hưng trùng hợp đúng lúc thông tin bà Phương Hằng bị khởi tố

Hình ảnh mới nhất của bà Phương Hằng tại cơ quan công an: Có còn ‘hầm hố’ như lúc ‘đi tìm công lý'?

Được biết, ngay sau khi thông tin bà Hằng bị khởi tố bắt tạm giam, rất nhiều trang mạng xã hội đã liên tiếp thông tin nữ CEO cố thủ tại hầm của nhà riêng, không hợp tác với cơ quan công an thậm chí đã “trốn” khỏi biệt thự Hằng Hữu khiến dư luận vô cùng hoang mang, bức xúc.

Tuy nhiên, ngay sau đó, phía báo Lao Động đã chính thức tung ra những hình ảnh đầu tiên của CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an để phục vụ quá trình điều tra. Tuy nhiên, những hình ảnh này thực sự khiến nhiều người xem phải “choáng váng” và “xây xẩm mặt mày”.

Hình ảnh mới nhất của bà Phương Hằng tại cơ quan công an

Bà Phương Hằng chính thức ‘gãy cánh’ sau chuỗi ngày ‘làm loạn’ showbiz, CDM lại thổi bùng tranh cãi

Đại bộ phận nhiều người tỏ ra vô cùng tiếc nuối và khó tin vì cho rằng những hành động của bà Phương Hằng không đến mức bị xử phạt nặng nề như vậy. Đặc biệt là nhờ có những lời “nói nhăng nói cuội” của người phụ nữ ấy mà rất nhiều góc khuất showbiz đã được “phanh phui”. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn cho rằng, việc bà Hằng bị khởi tố là xử phạt quá nặng và còn khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và bênh vực nữ CEO đến cùng dù bà có phải trả giá trước pháp luật.

Nữ CEO Đại Nam từng khiến nhiều nghệ sĩ điêu đứng vì "biệt tài" livestream và "nằm mơ" của mình

