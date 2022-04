Bà Phương Hằng bất ngờ chịu đả kích lớn sau khi công an TPHCM công khai chuyện mang 2 quốc tịch

Thông tin đăng tải trên báo Thanh Niên cho biết, liên quan đến việc điều tra, xử lý bị can Nguyễn Phương Hằng, hiện cơ quan chức năng cũng đang xác minh lý lịch tư pháp đối với bị can (việc lập lý lịch tư pháp bị can là hoạt động điều tra để làm rõ về lai lịch, nhân thân người thực hiện hành vi phạm tội - PV). Theo đó, bị can Nguyễn Phương Hằng sinh ngày 26.1.1971, từng mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, bị can Nguyễn Phương Hằng đang có 2 quốc tịch, là Việt Nam và Cộng hòa Cyprus.

Bà Phương Hằng mang 2 quốc tịch nhưng không phải ai cũng biết. Ảnh: Internet

Được biết đây là quốc tịch “thương mại” vì điều kiện để sở hữu không hề khó. Chỉ cần mua bất động sản hoặc góp vốn vào doanh nghiệp tại quốc đảo này thì đều có thể sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực của Cộng hòa Cyprus. Do quốc gia này là thành viên của EU nên việc đi lại, giao thương ở các quốc gia thành viên đều tự do, dễ dàng. Chưa kể mức thuế vô cùng thấp khiến đây là quốc tịch mơ ước của rất nhiều doanh nhân và người có điều kiện kinh tế hiện nay.

Trước đó, bà Hằng từng nhiều lần công kích giới nghệ sĩ mang 2 quốc tịch. Ảnh: Internet

Thời điểm trước khi bị bắt, bà Phương Hằng thường xuyên công kích giới nghệ sĩ và cho rằng những người mang hai quốc tịch là không yêu nước. Đặc biệt trong khi những nghệ sĩ Việt lại chủ yếu mang thêm quốc tịch Mỹ nên thường xuyên bị bà Phương Hằng “thêu dệt” nên những câu chuyện không hay, những tình huống vô cùng “éo le”.

Cụ thể, bà Hằng cho rằng những nghệ sĩ này đã lợi dụng quốc tịch Mỹ để trốn ra nước ngoài khi gặp phải biến cố trong nước. Những cái tên như Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân,... liên tục bị nữ doanh nhân này công kích, mỉa mai vì thường xuyên di chuyển sang đất nước mình mang quốc tịch và khiến dư luận vì thế mà “mù quáng” tin theo.

Phát ngôn của bà Phương Hằng bị đào lại sau khi thông tin quốc tịch thứ 2 bị công khai. Ảnh: Internet

Mới đây, sau khi thông tin bà Phương Hằng mang 2 quốc tịch được phía cơ quan công an công khai, rất nhiều người đã bức xúc, phẫn nộ. Nhiều người thậm chí đã chia sẻ và lan truyền lại phát ngôn của bà Hằng về chuyện mang 2 quốc tịch trước đây và không ngừng công kích nữ doanh nhân. Cụ thể, trong một lần livestream, chính bà Hằng từng gọi thẳng tên Đàm Vĩnh Hưng và chất vấn: “Yêu nước thì đăng ký 2 quốc tịch c*n m* gì”.

Có thể nói, thời điểm trước khi bị bại lộ chuyện mang 2 quốc tịch, phát ngôn này của bà Phương Hằng được rất nhiều người tung hô và ủng hộ. Đa số đều cho rằng nghệ sĩ mang 2 quốc tịch chính là “ham vinh hoa, phụ bần hàn”, chỉ muốn ra nước ngoài để mưu cầu quyền lợi cá nhân.

Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong đó có Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên bị bà Hằng đàm tiếu chuyện mang 2 quốc tịch. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, giờ đây, khi mà chính bà Hằng cũng sở hữu đến 2 quốc tịch, nhiều người đã vô cùng thất vọng và cho rằng, chính nữ doanh nhân cũng là người “tính toán xa xôi” còn chuyện công kích giới nghệ sĩ chỉ đơn thuần chỉ là “chĩa mũi nhọn dư luận” sang một mục tiêu mới.

Cư dân mạng bênh vực bà Phương Hằng giữa tâm điểm chỉ trích. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng bà Hằng đã đóng góp được rất nhiều điều tuyệt vời cho đất nước. Việc bà sở hữu thêm 1 quốc tịch nữa cũng chỉ là do đầu tư, làm ăn nên việc phải chịu công kích giống như giới nghệ sĩ là điều hoàn toàn không xứng đáng.

Hiện tại, việc bà Phương Hằng sở hữu 2 quốc tịch dù trước đó lớn tiếng chỉ trích giới nghệ sĩ vẫn đang là tâm điểm tranh cãi của cộng đồng mạng và dư luận.