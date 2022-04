Bị cấm phát hành MV ‘bạo lực’ ở Việt Nam, Sơn Tùng vẫn thản nhiên ‘thách thức’ dư luận đầy bức xúc

Mới đây, Sơn Tùng tiếp tục khẳng định vị thế “độc tôn” của mình bằng việc ra mắt MV ca nhạc toàn bằng tiếng anh và cho biết đây chính là bước ngoặt đánh dấu màn chuyển mình đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của mình cũng như sau thời gian dài im ắng vì ồn ào tình ái.

Sơn Tùng rất kì vọng vào tác phẩm lần này của mình. Ảnh: Internet

Những tưởng 'There is no one at all' của Sơn Tùng sẽ gây được tiếng vang lớn cũng như lập được kì tích như nhiều tác phẩm trước đây thì mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng vô cùng khó lường.

Theo đó, mặc dù chia sẻ mong muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa và nhân văn thông qua tác phẩm nhưng từ ca từ, tình tiết cho đến cốt truyện, MV mới của Sơn Tùng lại khiến người nghe mà đặc biệt là thế hệ những vị phụ huynh thực sự “rợn tóc gáy”.

Bên cạnh màu sắc u sám xuyên suốt MV, tình tiết bạo lực và cổ súy cho hành vi tự kết thúc cuộc đời mình khiến dư luận phản ứng vô cùng gay gắt trước MV này. Và kết quả là, chỉ sau chưa đầy 24h công chiếu, MV của Sơn Tùng đã chính thức bị cơ quan chức năng “tuýt còi” và cấm phát hành tại Việt Nam.

Với ca từ u ám và hàng tá chi tiết bạo lực, MV của Sơn Tùng bị phản đối vô cùng gay gắt ở Việt Nam. Ảnh: Internet

Thế nhưng, có một sự thật đáng buồn là đoạn MV này vẫn thản nhiên “lớn mạnh” ở nền tảng mạng xã hội ở nhiều quốc gia khác. Chỉ cần đổi địa chỉ IP hoặc một vài thao tác nhỏ, khán giả vẫn có thể xem MV này của Sơn Tùng một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

MV chính thức của Sơn Tùng bị chặn tại Việt Nam. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ cần 1 vài thao tác nhỏ, khán giả vẫn có thể xem được video này ở quốc gia khác. Ảnh: Internet

Và đáng nói hơn, thậm chí dù đã chủ động lên tiếng xin lỗi và thông báo việc sẽ ngừng phát hành MV, Sơn Tùng mới đây tiếp tục có hành vi được cho là “thách thức” dư luận khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, mới đây trên Fanpage và trang cá nhân Instagram, Sơn Tùng M-TP đã đăng tải đoạn clip có độ dài 15 giây để quảng bá cho ca khúc There's No One At All.

Sơn Tùng bất chấp đăng tải clip PR cho sản phẩm đa bị "tuýt còi" của mình. Ảnh: Internet

Trong clip, Sơn Tùng M-TP chia sẻ bằng tiếng Anh: "(Tạm dịch) Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Sơn Tùng M-TP. Tôi đã phát hành ca khúc tiếng Anh đầu tiên - There's No One At All. Ca khúc giờ đây đã có mặt trên mọi nền tảng. Hãy cùng cảm nhận và theo dõi tôi nhé".

Bên dưới bài đăng của nam ca sĩ, nhiều người đã bày tỏ thái độ mỉa mai và bức xúc vì cho rằng Sơn Tùng cũng như ekip của mình thực sự đã “coi trời bằng vung” và đi quá giới hạn của cái gọi là nghệ thuật. Việc dừng phát hành đoạn MV nhưng liên tiếp lưu hành bản nhạc chứa ca từ “ảm đạm và tiêu cực” cũng vô cùng đáng lên án không kém.

Nhiều người vô cùng bức xúc và cho rằng Sơn Tùng đang "thách thức dư luận". Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có người bênh vực nam ca sĩ và cho rằng việc làm MV bằng tiếng anh là Sơn Tùng đang hướng đến thị trường âm nhạc nước ngoài. Do đó, việc quảng bá sản phẩm rộng rãi sau khi nhận mọi lỗi sai cũng là điều dễ dàng được tha thứ và không nên bị kiểm soát quá khắt khe.

Hiện tại, hành động này của Sơn Tùng vẫn đang gây tranh cãi trong dư luận và nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều đầy bức xúc.