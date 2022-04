Hẳn nhiều người còn chưa quên vài ngày gần đây, Ngọc Trinh đã khiến cõi mạng được phen ‘nhốn nháo’ khi bị nhà thiết kế Haixi Ren, người sáng lập thương hiệu Ren tố mặc váy nhái mà hãng này làm riêng cho người mẫu Kendall Jenner. Không đơn giản chỉ là một vụ góp ý nhỏ, nhãn hàng quốc tế này thậm chí còn vào trang cá nhân của Ngọc Trinh bình luận và gọi đây là "đồ rẻ tiền" và có thêm màn ‘cà khịa’ cực chất ngay sau đó.

Chiếc váy tưởng chừng rất đẹp và độc đáo này của Ngọc Trinh hóa ra lại là ... hàng nhái. Ảnh: Internet

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Ngọc Trinh thừa nhận sai lầm và có thái độ chừng mực với nhãn hàng. Tuy nhiên, sau khi ‘lạy ông tôi ở bụi này’, Ngọc Trinh lại cho rằng đây là chủ ý của mình và do sơ xuất chứ không phải cố ý đạo nhái. Đáng nói thêm, mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục có thêm một màn ‘phản pháo’ cực kì “đi vào lòng đất” khiến dân tình càng thêm ngán ngẩm.

Từng thú nhận mình mặc đồ nhái nhưng Ngọc Trinh liên tiếp thách thức dư luận và nhãn hàng. Ảnh: Internet

Cụ thể, trong video mới đây của mình, “nữ hoàng nội y” tiếp tục đanh thép khẳng định bản thân chính là người yêu cầu stylist phải làm giống y hệt chiếc váy này từ kiểu dáng đến màu sắc cho kịp chuyến đi, tuy vậy do nhãn hàng cư xử "chưa đúng mực" nên cô nàng sẽ không bao giờ xin lỗi.

Cùng với đó, lý do được Ngọc Trinh đưa ra đó là: “Lý do vì sao em không bao giờ xin lỗi nhãn hàng may chiếc váy kia: Một là do cách hành xử của họ khiến em không nể, họ không xứng đáng được nhận lời xin lỗi từ em. Hai là không có nhà thiết kế nổi tiếng nào rảnh đến mức vào tận IG chửi người nhái váy mình như vậy. Em đâu có tag nó vào đâu? Vậy mà tự dưng nó vào chửi em, xong còn up lên cả tường của họ để chửi tiếp?

Thứ ba là nếu như họ nhắn tin riêng cho em và nói: "Bạn ơi, chiếc váy này của bên mình đó, bạn đang copy nó, bạn có thích chiếc váy này không? Nếu như bạn thích thì tôi nghĩ bạn đủ điều kiện để mua hoặc tôi sẽ tặng cho bạn". Thì Ok Trinh sẽ xin lỗi liền."

Vừa mới đây, Ngọc Trinh lên tiếng nói rõ lý do không xin lỗi nhãn hàng khiến dư luận vô cùng chú ý. Ảnh: Internet

Khỏi phải nói, động thái “căng đét” này của Ngọc Tiêp tiếp tục khiến cư dân mạng dậy sóng và nhận về hàng tá lời công kích lẫn mỉa mai của dư luận. Nhiều người cho rằng Ngọc Trinh hành xử như vậy là không thể chấp nhận được. Chuyện đạo nhái thì có thể không bàn tới vì đây cũng không phải lần đầu tiên “nữ hoàng nội y” vướng vào ồn ào. Thế nhưng thái độ thách thức và ngang ngược này của cô nàng thì thật sự không thể chấp nhận được.

Cư dân mạng phản ứng vô cùng gay gắt của cư dân mạng trước thái độ ngang ngược của Ngọc Trinh. Ảnh: Internet

Trước đó, khi Ngọc Trinh có thái độ ‘thách thức’ lần 1, nhãn hàng đã có ngay bài đăng mới, nghi "đá xéo" nữ hoàng nội y. Cụ thể, trên tài khoản chính thức của nhãn hàng, bài đăng biển quảng cáo hoành tráng có hình ảnh của 2 chị em Kendall và Kylie mặc chiếc váy hoa oải hương đã được đính kèm 1 lời dằn mặt thâm thuý: "Real things go on billboards fake trash must go back to the garbage" (Tạm dịch: "Hàng thật thì lên biển quảng cáo, còn hàng fake rác rưởi thì phải quay về thùng rác").

Động thái 'dằn mặt' của nhãn hàng sau khi Ngọc Trinh 'thách thức lần 1". Ảnh: Internet

Tuy nhiên, với lần thứ 2 ngày, hiện tại phía “đối thủ” của Ngọc Trinh vẫn chưa có động thái nổi bật nào. Duy chỉ có dư luận và cộng đồng mạng Việt Nam là đều đồng loạt “chào thua” người đẹp gốc Trà Vinh bởi cách hành xử quá ‘sân si” và ngang ngược, không thể chấp nhận.