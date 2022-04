Chiều qua ngày 6/4, Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Dương Triệu Vũ cùng đông đủ anh chị em ruột sum họp để thực hiện di nguyện cuối cùng của cha ruột. Theo đó, tất cả thân bằng, quyến hữu đã đưa tro cốt ông Võ Tòa về an táng tại Đồng Nai như di nguyện và mong muốn của ông thuở sinh thời.

6 anh em nhà Hoài Linh, Dương Triệu Vũ tề tựu hoàn thành di nguyện của bố. Ảnh: FBNV

Vậy là cuối cùng, sau 6 tháng được sum họp cùng người thân, con cháu tại gia đình, ông Võ Tòa nay đã được về yên nghỉ bên cạnh ông bà, tổ tiên ở một nghĩa trang tại Dầu Giây, Đồng Nai.

Cũng theo tiết lộ của Dương Triệu Vũ, sở dĩ lý do đến nay mới tổ chức lễ an táng cho cha là do: "Sau khi mất di thể của bố cũng ở nhà cùng với mẹ và anh chị em con thêm 6 tháng như để dần xoa dịu nỗi đau và mất mát to lớn này".

bà Lê Phương (áo trắng) nức nở khi các con đặt tro cốt của chồng xuống ngôi mộ mới xây. Ảnh: FBNV

Sau khi buổi lễ hoàn thiện, Dương Triệu Vũ cũng đã bất ngờ thổ lộ nỗi lòng và tâm tư của mẹ mình, bà Lê Phương. Theo đó, dù phải chịu nỗi mất mát người thân vô cùng lớn, mẹ ruột Dương Triệu Vũ vẫn luôn mạnh mẽ, kìm nén cảm xúc rất tốt cho đến tận lúc chứng kiến các con đặt tro cốt của cha xuống ngôi mộ mới xây, bà không thể kìm nén được nữa và bật khóc nức nở khiến nhiều người vô cùng xót xa.

Em trai Hoài Linh nghẹn ngào tâm sự về bản lĩnh và chịu đựng của mẹ ruột trong ngày lo lắng di nguyện cho bố. Ảnh: FBNV

Cảm phục sự hi sinh và mạnh mẽ ấy, Dương Triệu Vũ cũng tự dằn lòng mình sẽ noi gương mẹ. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ: “Gần 60 năm bên nhau không rời … Mẹ đã kiềm nén nỗi đau và nước mắt rất tốt cho đến khoảnh khắc này. Tụi con sẽ học sự bản lĩnh và chịu đựng của Mẹ, và quan trọng hơn hết là tình yêu dành cho một người một cách thật trọn vẹn và tự nhiên.”

Được biết Bố mẹ Hoài Linh bên nhau gần 60 năm, cùng trải qua nhiều thăng trầm, bôn ba từ Việt Nam tới Mỹ để nuôi 6 người con trưởng thành. Bởi vậy, việc ông Võ Tòa ra đi trước bà cũng là một nỗi đau, mất mát vô cùng to lớn mà không ai nghĩ bà có thể kìm nén được cảm xúc một cách mạnh mẽ như vậy.

Thuở còn sinh thời, bố mẹ Hoài Linh đã đồng hành cùng nhau gần 60 năm. Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin chia sẻ, ông Võ Tòa - bố Hoài Linh và Dương Triệu Vũ - mất tháng 10/2021 vì tuổi cao, sức yếu. Thời điểm đó chỉ có danh hài cùng một chị gái và em út Dương Triệu Vũ ở Việt Nam lo hậu sự cho cha. Ba người con khác của ông Võ Tòa đều ở Mỹ, không thể về tiễn biệt bố vì dịch Covid-19.

Sau đám tang ở Sài Gòn, thi thể bố Hoài Linh được hỏa táng. Gia đình nghệ sĩ đưa tro cốt ông Võ Tòa về thờ tại nhà 6 tháng qua. Khi đông đủ anh chị em tề tựu ở Việt Nam, Hoài Linh và gia đình mới làm lễ an táng, lập mộ phần cho bố.