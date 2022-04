Là nam danh hài "cây đa cây đề" trong làng giải trí Việt thế nhưng gần 1 năm trở lại đây, NS Hoài Linh lui về ở ẩn và hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nam danh hài từng chia sẻ lý do ít nhận show là để tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc vất vả.

Danh hài Hoài Linh "bốc hơi" khỏi mạng xã hội trong suốt những tháng ngày gần đây. Ảnh: Internet

Trái ngược với việc xuất hiện thường xuyên trước công chúng như trước đây, kể từ sau khi ở ẩn, tất cả các kênh mạng xã hội của Hoài Linh gần như “đóng băng, mọc rêu”. Thi thoảng, một vài hình ảnh của nam danh hài sẽ được em trai Dương Triệu Vũ tiết lộ trên trang cá nhân của bản thân để thay cho “thông báo ngầm” về tình hình của anh trai đến khán giả.

Hoài Linh cùng gia đình lo lắng hậu sự cho cha ruột tại Việt Nam. Ảnh: FBNV

Chiều ngày 6/4, Dương Triệu Vũ bất ngờ đăng loạt ảnh thông báo đã cùng những anh em ruột, trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh thực hiện tâm nguyện cuối đời của bố ruột. Theo đó, NS Hoài Linh cùng mẹ và các anh em đã đưa di thể của người bố quá cố an vị gần mộ của ông bà nội như di nguyện cuối đời của ông. Dương Triệu Vũ cho biết lý do đến nay mới tổ chức lễ này là do: "Sau khi mất di thể của bố cũng ở nhà cùng với mẹ và anh chị em con thêm 6 tháng như để dần xoa dịu nỗi đau và mất mát to lớn này".

Hình ảnh Hoài Linh được mẹ dìu đỡ khiến nhiều người xúc động, lo lắng. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trong loạt ảnh này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và bất ngờ trước diện mạo khác lạ của nam danh hài sau thời gian dài ở ẩn. Theo đó, Hoài Linh mặc một chiếc áo the dài, đội khăn xếp màu đen nhưng ngoại hình lại có vẻ gầy gò, ốm yếu mà đặc biệt là khuôn mặt đen nhẻm cùng bộ râu cho thấy lâu ngày chưa được tỉa gọn. Không những vậy, trong một bức ảnh, Hoài Linh còn được mẹ ruột dìu đỡ làm dấy lên nghi vấn về chuyện sức khỏe của nam danh hài đã “xuống dốc không phanh”.

Nhan sắc của Hoài Linh sau tháng ngày ở ẩn khiến nhiều người "nhận không ra". Ảnh: FBNV

Nhiều ý kiến đều cho rằng nam danh hài đã thực sự xuống sắc và đánh mất phong độ vốn có. Phần lớn lý do đều được cư dân mạng cho rằng có thể là do nam danh hài đã suy nghĩ quá nhiều về những ồn ào và sự phản ứng gay gắt của khán giả sau thời gian ồn ào vừa qua.

Tuy nhiên trước đó, chính Dương Triệu Vũ cũng từng “gây sốc” khi tự tay công khai hình ảnh Hoài Linh đen nhẻm, gầy gò đang cắt cỏ tại nhà thờ tổ. Bức hình ấy được đăng tải ngay trước bức hình mới đây nhất không lâu. Do đó, có thể thấy, đây vốn là vóc dáng gần đây của nam danh hài chứ không phải “nhất thời”. Còn chuyện được mẹ dìu đỡ, có thể đó chỉ là vì quá xúc động nên Hoài Linh mới được mẹ an ủi và động viên.

Hình ảnh Hoài Linh trước đó cùng dáng vẻ tiều tụy cũng khiến nhiều người bị "sốc". Ảnh: Internet

Đáng chú ý, ánh mắt của Hoài Linh trong những bức ảnh cho thấy nỗi buồn thăm thẳm trong tâm can. Theo chia sẻ của Dương Triệu Vũ, được biết, trong suốt 6 tháng qua, NS Hoài Linh cùng gia đình luôn đọc kinh cầu nguyện để vong linh người đã khuất ra đi thanh thản.

Trước đó, cư dân mạng rộ lên tin đồn Hoài Linh đã lén trốn về Mỹ để trốn tránh dư luận nhưng trên thực tế, Hoài Linh hiện tại vẫn ở Việt Nam để lo lắng toàn bộ hậu sự và xây mộ cho bố ruột. Dó đó, tin đồn Hoài Linh đã về Mỹ hoàn toàn là không có thật.

Hoài Linh tự tay lo lắng chuyện an nghỉ cho cha. Ảnh: FBNV

Hiện tại, những chia sẻ của Dương Triệu Vũ mà đặc biệt là hình ảnh hiếm hoi về ngoại hình và vóc sắc của danh hài Hoài Linh đang nhận về sự quan tâm vô cùng lớn của dư luận và fan hâm mộ.