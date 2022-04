‘Nhá hàng’ chán chê, Sơn Tùng vừa chính thức tung poster comeback đã bị dân tình chê tơi tả

Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP vừa chia sẻ poster hé lộ sản phẩm comeback trong thời gian tới. Theo đó, 1 ca khúc được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh mang tựa đề "There's no one at all" (Tạm dịch: Không có ai hết) sẽ được giọng ca gốc Thái Bình cho ra lò vào tháng 4 này. Sơn Tùng M-TP cũng dùng tiếng Anh để chia sẻ với fan về dự án trở lại đường đua âm nhạc của mình.

Có lẽ, đây sẽ là dự án âm nhạc cực kỳ hay ho của "Sếp" khi anh lần đầu tiên thử sức với 1 bài hát viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhiều khả năng, nam ca sĩ đang muốn tiếp cận và chinh phụ khán giả quốc tế.

Đáng chú ý, There's No One At All còn được phối khí bởi Christ Gehringer - người từng hợp tác với nhiều ca sĩ đình đám của làng nhạc US-UK như Lady Gaga, Rihanna, Demi Lovato,... khiến fan hâm mộ hết sức mong đợi.

Tạo hình của Sơn Tùng trong poster nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cụ thể, nam ca sĩ chọn kiểu tóc dài được uốn xoăn và trang phục khá lãng tử. Ngoài ra, phông xanh dương làm chủ đạo kết hợp với mảnh kính vỡ đằng sau khiến netizen dự đoán đây sẽ là ca khúc mang nhiều nỗi niềm sâu lắng của Sơn Tùng M-TP.

Thế nhưng, nhiều "thám tử mạng" cũng nhanh chóng soi ra điểm trùng hợp của Sơn Tùng trong poster và Daesung (BIGBANG) trong MV Still Life. Theo đó, giọng ca Chắc Ai Đó Sẽ Về được cho là đang "mượn ý tưởng" mái tóc dài được uốn xoăn của Daesung trong sản phẩm mới của BIGBANG.

Dù vậy, nhiều netizen không đồng tình với ý kiến cho rằng Sơn Tùng "đạo nhái" hình ảnh của Daesung. Không ít cư dân mạng khẳng định, Sơn Tùng đã để tóc dài và quay MV từ năm ngoái, trong khi Still Life của BIGBANG mới chỉ ra mắt thời gian gần đây. Hơn thế nữa, nhiều người cho hay kiểu tóc này không phải là mới, đây là tạo hình quen thuộc của các diễn viên và thậm chí Tiên Tiên cũng từng để qua kiểu tóc này.

Trước khi xác nhận trở lại, Sơn Tùng từng tung "hint" trong khắp các group fan khi nhờ người hâm mộ giải bài tập tiếng Anh nhằm úp mở tên ca khúc. Sau đó, giọng ca "Chạy ngay đi" tiếp tục thay đổi phông đen trên toàn bộ các trang mạng xã hội để thu hút sự chú ý từ netizen. Điều mà khán giả mong chờ lúc này chính là màn comeback đầy thú vị và hứa hẹn bùng nổ của Sơn Tùng M-TP sắp tới.