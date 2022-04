Cũng giống như Đàm Vĩnh Hưng, VY oanh, NSND Hồng Vân, danh hài Hoài Linh và nhiều tên tuổi khác ở giới showbiz, Trấn Thành là một trong những cái tên chịu nhiều công kích nhất từ bà Phương Hằng trong cuộc chiến “sao kê” trước đây. Thế nhưng, có một điều đặc biệt là suốt khoảng thời gian bị nữu CEO và dư luận “chĩa mũi nhọn” cũng như đặt dấu hỏi lớn về vấn đề minh bạch từ thiện, Trấn Thành lại chỉ lựa chọn giải pháp im lặng và rất hiếm hoi phản biện cũng như phán pháo mọi ý kiến “buộc tội” mình.

Cho đến mãi gần đây, thời điểm khi mà bà Phương Hằng đã phải trả giá cho những hành vi đi quá giới hạn của mình, Trấn Thành khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì liên tục có những động thái vô cùng đặc biệt.

Trấn Thành cùng hàng loạt tên tuổi đình đám khác của showbiz Việt đều phải chịu sự công kích từ nữu CEO. Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất, trong sự kiện ra mắt dự án phim mới gần đây, Trấn Thành tiếp tục nói về lùm xùm kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung trong mùa lũ 2020 khiến khán giả không thể không chú ý.

Trấn Thành vừa có những phát ngôn đặc biệt về ồn ào từ thiện trong buổi ra mắt dự án mới. Ảnh: FBNV

Theo đó, trước sự chứng kiến của báo giới và quan khách, Trấn Thành nói: "Tôi luôn quan niệm một con người không ai có thể diễn mãi được. Quý vị cứ quan sát 5-10 là lòi ra ngay. Thế nên quý vị cứ quan sát tôi thì sẽ có được câu trả lời. Câu giải thích luôn là thừa với những người yêu và cả người ghét mình. Khi đã ghét thì mình nói kiểu gì họ cũng sẽ ghét. Còn khi đã yêu thì quý vị sẽ quan sát từ ngày đầu tiên, cách tôi sống cách tôi làm việc và tin tưởng. Đó là lí do tôi không giải thích.

"Tôi nghĩ tôi có làm gì sai thì chắc chắn pháp luật sẽ trừng trị tôi. Không ai thoát khỏi lưới trời cả. Đến giờ phút này tôi vẫn hạnh phúc vì cảm thấy mình không làm gì sai với lương tâm và người dân của mình cả".

Theo đó, nam MC khẳng định nếu mình sai thì sẽ có pháp luật trừng trị và bản thân không hề "diễn". Ảnh: FBNV

Ngay sau khi những phát ngôn này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nam danh hài đã nhận ngay cái kết không thể đắng hơn. Nhiều người đã vô cùng bức xúc và tố đích danh ông xã Hari Won là kẻ “thừa nước đục thả câu”. Lý do được nhiều người đưa ra là bởi vì hiện nay, bà Phương Hằng đã bị tạm giam, không còn ai đối đầu, bắt bẻ hay “đe nẹt” cũng như đối chất và thách thức nên Trấn Thành có thể tha hồ “xoay chuyển càn khôn”, “chém gió chém bão” và thậm chí là tâng bốc chính bản thân lên mây xanh.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều cư dân mạng còn bày tỏ sự bức xúc “ngút trời” và nhắc đến những tấm sao kê “mờ tịt”, không rõ ràng do chính Trấn Thành Tung ra và tố thẳng nam MC là “đồ lươn lẹo”. Sở dĩ bị gọi như vậy là do chất lượng của những bức ảnh sao kê này có chất lượng kém “gấp nghìn lần” so với những tấm hình khác cũng do chính Trấn Thành đăng tải. Cũng bởi chi tiết này, nhiều cư dân mạng đã “khép tội” nam danh hài và cho rằng anh chàng đang ‘chơi chiêu’ để định hướng dư luận chứ không hề có ý muốn công khai tài chính như từng khẳng định.

Cư dân mạng vô cùng bức xúc, "ném đá" Trấn Thành dữ dội sau những phát ngôn nêu trên. Ảnh: Facebook

Bên cạnh đó, việc thẳng thừng nhắc đến “luật trời” còn khiến cộng đồng mạng thêm phần tức giận hơn. Nhiều người đã ngay lập tức mong luật nhân quả không bị “tắc đường” để có thể đến nhanh hơn, khiến “ai đó” phải trả giá cho những hành vi dối gian, lợi dụng của chính mình.

Trước đó, khi lùm xùm từ thiện mới nổ ra, Trấn Thành đã bị tố ăn số tiền khá lớn. Dù Trấn Thành ngay lập tức phản bác lại bằng cách công khai 1.000 trang sao kê tiền quyên góp từ thiện nhưng netizen vẫn không tha cho anh.

Ồn ào chất lượng của 1000 bản sao kê do Trấn Thành đăng tải cũng bất ngờ bị "khui lại". Ảnh: Internet

Thậm chí, đến lúc cơ quan chức năng công bố những thông tin rằng Trấn Thành không có dấu hiệu phạm tội thì antifan vẫn tấn công anh liên tục. Cho đến thời điểm hiện tại, Trấn Thành là 1 trong những nghệ sĩ bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vụ lùm xùm từ thiện không hồi kết này.