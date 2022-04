Sơn Tùng ‘flop thê thảm’ sau tin đồn ‘thành đôi’ cùng Hải Tú, CDM mỉa mai: Cái tên nó vận vào người

Có thể nói rằng, trong làng giải trí Việt, Sơn Tùng có thể coi là cái tên nổi tiếng nhất và cũng bị nhiều thị phi bủa vây nhất nhì trong giới ‘cầm mic’. Suốt từ thời điểm ‘chập chững’ vào nghề cho đến nay, Sơn Tùng đã không dưới 2 lần mang đến cho khán giả những sắc thái cảm xúc từ ngỡ ngàng, khó hiểu cho đến “thất vọng” ê chề bởi bao lần dính nghi vấn ‘đạo nhái’ thần tượng Hàn Quốc.

Sơn Tùng là cái tên gắn liền với thị phi và ồn ào nhiều nhất showbiz Việt. Ảnh: Internet

Không những thế, ồn ào tình cảm ‘chuyện tay ba’ giữa Sơn Tùng, Hải Tú và Thiều Bảo Trâm đến nay vẫn luôn là ‘miếng mồi béo bở’ cho anti fan dù chính chủ chưa một lần lên tiếng. Cũng chính từ ồn ào này mà Sơn Tùng đã tự mình đánh mất khá nhiều fan hâm mộ bởi bị cho là người ‘rũ bỏ quá khứ’ để chạy theo điều mới lạ.

Mới đây, sau khi gây xôn xao dư luận với loạt động thái trên trang cá nhân để ‘chuẩn bị’ cho dự án nghệ thuật, từ việc giải đề tiếng Anh cho đến để ảnh đại diện màu đen, Sơn Tùng đã khiến fan hâm mộ và khán giả được phen ‘đoán già đoán non’ đến … khổ. Và mãi sau đó, nam ca sĩ vừa mới chính thức tung ra trailer MV There's No One At All vào tối 23/04. Vẫn là hình ảnh được chia sẻ trước đó, mái tóc xoăn xù mì cùng những thước phim có phần trừu tượng và khó hiểu.

Trailer MV mới của Sơn Tùng có lượt view lẹt đẹt và không đạt thành tích nổi bật giống như trước đây. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trái với những lần ‘hô mưa gọi gió’ trước đây, chỉ sau 24h ra mắt, đoạn trailer của “Chủ tịch” chỉ có hơn 735 nghìn lượt xem, hơn 91 nghìn lượt thích và lọt top 9 thịnh hành trên Youtube. Tuy nhiên, đối với nam ca sĩ thì những con số này có phần khiêm tốn, thậm chí có thể gọi là thất bại.

Nhiều khán giả ngay lập tức cho rằng, so với những sản phẩm trước đó, thành tích này có phần kém xa, như một dấu hiệu giảm nhiệt và dường như công chúng cũng đã không còn quá quan tâm nhiều đến bài hát của Sơn Tùng.

Những sản phẩm âm nhạc chất lượng và ấn tượng của Sơn Tùng trước đây. Ảnh: Internet

Cụ thể như sau, teaser Có Chắc Yêu Là Đây đã nằm ở top 2 trending, Hãy Trao Cho Anh và Chạy Ngay Đi thậm chí còn chiếm lĩnh vị trí cao nhất trên tab thịnh hành. Chỉ trong vòng một ngày ra mắt, những đoạn teaser kể trên đều vươn lên rất nhanh, thiết lập nhiều con số đáng nể.

Không những vậy, theo thống kê từ Social Blade, số người follow trên Instagram của Sơn Tùng đang có chiều hướng giảm mạnh, từ 6,5 triệu xuống còn 6,4 triệu.

Chỉ số trên trang Instagram của Sơn Tùng cũng đã 'hạ nhiệt' đáng kể. Ảnh: Internet

Đối diện với sự kiện lần này, nhiều người nhận xét đây chính là những dấu hiệu bắt đầu chuỗi ngày “flop” của Sơn Tùng. Cùng với đó, trên mạng xã hội, hàng loạt nghi vấn về cú trượt dốc không phanh của “giọng ca Thái Bình” được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Nhiều người cho rằng, sự chờ đợi đang dần sụt giảm do những lần comeback của nam ca sĩ quá dài, sản phẩm cũng không đáp ứng được kỳ vọng của người nghe. Ngoài ra, scandal tình ái cho đến câu chuyện đạo nhái được nhắc đến thời gian vừa qua cũng là một nhân tố gây ảnh hưởng. Việc Sơn Tùng nhất quyết giữ im lặng khiến khán giả quay lưng với anh chàng thay vì ủng hộ như trước đó.

Cư dân mạng mỉa mai Sơn Tùng khi trailer MV mới chưa kịp tỏa sáng đã 'vụt tắt' đầy tiếc nuối. Ảnh: Internet

Thậm chí, có người còn bình luận rằng, chính cái tên “Tùng - Tú” mà đọc ngược lại thành “Tù - Túng” đã “vận vào” sự nghiệp và cuộc sống của Sơn Tùng khiến nam ca sĩ đánh mất phong độ đỉnh cao của chính mình.

Nhiều người thậm chí còn cho rằng cái tên "Tùng - Tú" chính là nguyên nhân 'ngáng đường' của "chủ tịch". Ảnh: Internet

Hiện tại, để an ủi thần tượng và khẳng định sự kiên định của mình, những người hâm mộ nam ca sĩ khẳng định họ luôn đồng hành và ủng hộ Sơn Tùng trong tất cả các sản phẩm cũng như hy vọng There's No One At All sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong thời gian tới đây.