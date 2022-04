Sơn Tùng M-TP hạnh phúc đón nhận điều đặc biệt ngay trước thềm ra mắt MV THERE’S NO ONE AT ALL

Theo thông tin chính thức của phía Sơn Tùng MTP, 20h00 tối nay nam ca sĩ sẽ chính thức trở lại “đường đua” âm nhạc Vbiz với ca khúc tiếng anh đầu tiên trong sự nghiệp - THERE’S NO ONE AT ALL.

Đúng 20h tối nay 28/4, Sơn Tùng sẽ ra mắt MV THERE’S NO ONE AT ALL. Ảnh: FBNV

Trước đó, Sơn Tùng tung trailer MV ngày 23/4, gây ấn tượng với tạo hình chàng trai có mái tóc xoăn, khuôn mặt sầu thảm, đầy sẹo, tạo cảm giác ma mị. Khoảnh khắc ca sĩ dầm mình dưới mưa với nụ cười khó hiểu khiến người xem tò mò.

Đáng chú ý, mới đây trên trang fanpage của mình, Sơn Tùng MTP vừa đăng tải nhận được tình cảm vô cùng đáng quý của đồng nghiệp cùng công ty. Theo đó, trước thềm ra mắt ca khúc mới, nam ca sĩ nhận được rất nhiều lời chúc mừng và quà tặng đặc biệt từ những “fan hâm mộ” đặc biệt này. Dù một năm vắng bóng và im lặng trước mọi ồn ào, điều ấy chứng tỏ rằng Sơn Tùng vẫn được rất nhiều người tin yêu và mong chờ cũng như ủng hộ.

Sơn Tùng hạnh phúc chia sẻ về niềm vui bất ngờ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Xúc động trước tình cảm của đồng nghiệp, Sơn Tùng chia sẻ trên trang fanpage: “Được nhận những lời động viên, những lời chúc, những lời tâm sự ý nghĩa từ các thành viên trong gia đình M-TPE trước khi THERE’S NO ONE AT ALL ra mắt thế này thì còn gì bằng … !

Cảm ơn toàn thể các anh chị em nhân viên M-TP ENTERTAINMENT đã dành điều này cho tuiii !!! Yêu lắmmmmmmm !”

Đồng nghiệp đặc biệt chuẩn bị món quà ý nghĩa cho nam ca sĩ. Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho những người đồng nghiệp đáng yêu tại M-TP Entertainment, Sơn Tùng còn đặc biệt nhắc đến thời gian mà MV mới nhất sẽ ra mắt để fan hâm mộ cùng như khán giả “không thể làm ngơ” và ủng hộ cho giọng ca Cơn Mưa Ngang Qua.

Dưới phần bình luận của bài viết, rất nhiều fan hâm mộ cũng đã gửi lời chúc mừng và nhắn nhủ đặc biệt đến thần tượng của mình. Chắc hẳn đây là một dịp đặc biệt đối với mỗi sky khi mà hơn một năm nay, ngoại trừ thị phi, Sơn Tùng gần như chưa có bất kì hoạt động gì nổi bật. Chính bởi vậy, nhiều fan hâm mộ cũng kì vọng rất nhiều vào THERE’S NO ONE AT ALL và sự bùng nổ của “chủ tịch”.

Cư dân mạng và fan hâm mộ gửi lời chúc thành công đến Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Internet

Trước khi gây sốt cộng đồng mạng với bài hát tiếng anh đình đám trong sự nghiệp của mình, Sơn Tùng từng tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh... Anh chàng còn đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy, phát hành phim tài liệu Sơn Tùng M-TP: Sky Tour Movie.

Đặc biệt, Sơn Tùng cũng từng đoạt nhiều giải thưởng như: "Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á" (MTV Europe Music Awards 2015), "Single của năm" (Làn sóng xanh 2015), "Ca sĩ của năm" (Cống hiến 2016), "Ca sĩ được yêu thích nhất" (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube...