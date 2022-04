Trong làng giải trí Việt Nam, có thể nói Sơn Tùng M-TP là một mảng màu sắc vô cùng ‘độc lạ” và được giới trẻ vô cùng thần tượng và ngưỡng mộ. Nam ca sĩ tài năng sinh năm 1994 này từng được coi là có công lớn trong việc mang âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới khi liên tục hợp tác với những tên tuổi nổi đình đám của trời Tây.

'There is no one at all' được kì vọng là bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của Sơn Tùng. Ảnh: Internet

Mới đây, Sơn Tùng tiếp tục khẳng định vị thế “độc tôn” của mình bằng việc ra mắt MV ca nhạc toàn bằng tiếng anh và cho biết đây chính là bước ngoặt đánh dấu màn chuyển mình đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của mình cũng như sau thời gian dài im ắng vì ồn ào tình ái.

Những tưởng 'There is no one at all' của Sơn Tùng sẽ gây được tiếng vang lớn cũng như lập được kì tích như nhiều tác phẩm trước đây thì mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng vô cùng ‘ảm đạm’.

MV này được nhận xét là mang màu sắc u ám và truyền bá tư tưởng tiêu cực. Ảnh: Internet

Theo đó, 'There is no one at all' được nhận xét à MV có màu sắc u ám kèm thông điệp sống tiêu cực nhất của Sơn Tùng từ trước đến nay. Ca sĩ vào vai một kẻ lang thang, ương ngạnh và coi việc tấn công mọi người vô cớ như cách để khẳng định sự tồn tại của mình giữa thế giới anh ta vô cùng chán ghét.

Đáng nói, phân cảnh cuối cùng của ‘There's no one at all’ lại khiến cư dân mạng và dư luận vô cùng phẫn nộ và lên án gay gắt bởi cho nhân vật chính … tự tử.

Chưa kể, câu chuyện nhân vật là trẻ mồ côi, lớn lên thiếu tình yêu thương từ gia đình, tha hóa và có nhiều biểu hiện tâm lý khác thường, nội tâm đầy phức tạp nhưng số phận thiếu may mắn được mô tả quá trần trụi. Một kết thúc với những hành vi tiêu cực khó có thể tạo được thông điệp tích cực như mong muốn mà Sơn Tùng chia sẻ trước đó.

Phân cảnh nam chính tự tử khiến nhiều cư dân mạng bức xúc và phẫn nộ. Ảnh: Internet

Trên thực tế, trong suốt thời gian qua, nhiều vụ việc đáng tiếc về các bạn trẻ được báo chí đưa tin nên việc đưa hình ảnh tự vẫn vào MV của Sơn Tùng M-TP vốn là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, mà đặc biệt là có số lượng fan hâm mộ trẻ tuổi cực lớn. Do đó, MV mới lần này của Sơn Tùng là một minh họa chưa thực sự hợp lý để được truyền bá và ảnh hưởng rộng rãi trên mạng xã hội.

Không khó để thấy rằng, lặp đi lặp lại trong bài hát này là những câu hát có nội dung đầy bế tắc như: “tạm biệt”, “đây là lời từ biệt”… Kết MV lại là cảnh nhân vật rơi nước mắt rồi thả mình từ trên tầng cao xuống. Hình ảnh này khiến người xem sững sờ vì liên tưởng đến những vụ nhảy lầu tự tử gần đây của một số bạn trẻ. Dù cho thông điệp âm nhạc mà Sơn Tùng M-TP muốn gửi gắm là gì đi chăng nữa thì cách thể hiện của anh rõ ràng không khiến người ta cảm thấy có nguồn năng lượng tích cực nào ở đó cả. Fans thường học theo thần tượng, mà thần tượng lại làm ra những sản phẩm có màu sắc u ám, tiêu cực thì thật đáng lo ngại.

Dư luận bức xúc lên án gay gắt MV của Sơn Tùng vì tràn ngập bạo lực. Ảnh: Internet

Chính bởi những lý do này, nhiều người cho rằng, ‘There's no one at all’ của Sơn Tùng đúng là đang tạo ra bước ngoặt để đánh dấu chặng đường mới nhưng là một bước ngoặt hoàn toàn ngược với những gì nam ca sĩ này mong muốn.