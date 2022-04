Mới đây, chương trình Street Dance Việt Nam - Đây Chính Là Nhảy Đường Phố đã chính thức ấn định ngày lên sóng lúc 21H thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình với sự xuất hiện của 4 đội trưởng gồm: Trọng Hiếu, Kay Trần, Bảo Anh và Chi Pu.

Đáng chú ý, trong sự kiện họp báo vừa diễn ra vào ngày 7/4 vừa qua, gương mặt được Ban Tổ Chức lựa chọn trở thành một trong những nhân tố quan trọng, góp phần tạo nên sức hút của chương trình chính là nam diễn viên kiêm MC nổi tiếng Trấn Thành. Theo đó, anh sẽ là người đảm nhận vai trò Host, dẫn dắt xuyên suốt quá trình lên sóng của "Street Dance Việt Nam - Đây chính là nhảy đường phố".

Trấn Thành chính thức trở thành MC của Street Dance Việt Nam 2022. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc MC Trấn Thành đảm nhiệm vị trí Host của chương trình chuyên về nhảy đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ e ngại. Bởi lẽ trước đó, khi thực hiện vai trò MC của chương trình Rap Việt, Trấn Thành đã nhiều lần rơi nước mắt trước những phần trình diễn của các thí sinh vì quá xúc động. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn gọi anh là "Thành Cry" vì không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Liệu lần này, anh có còn dễ xúc động như vậy nữa hay không?

Trấn Thành là người khá mau nước mắt nên khiến nhiều người khá lo lắng. Ảnh: Internet

Dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, Trấn Thành là người có nhiều kinh nghiệm trong việc dẫn chương trình, cùng với đó là sự nhanh nhẹn và linh hoạt với những màn tung hứng qua lại. Nam MC được mong chờ sẽ có màn ra mắt ấn tượng tại Street Dance Việt Nam. Đặc biệt là khi chương trình quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng, chắc chắn Trấn Thành sẽ mang đến những điều thú vị và không khí thoải mái sau những giây phút thi đấu căng thẳng giữa các đội nhóm.

Không những vậy, vào năm 2012, diễn viên kiêm MC Trấn Thành cũng đã từng đảm nhận vai trò cầu nối giữa thí sinh và khán giả thông qua chương trình truyền hình thực tế So You Think You Can Dance (Thử Thách Cùng Bước Nhảy) mùa đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng chính là chương trình đầu tiên nam MC thử thách bản thân khi dẫn dắt một gameshow thực tế liên quan đến hoạt động nhảy múa.

Nhiều cư dân mạng mỉa mai, chê bai "tính hay khóc" của Trấn Thành và cho rằng nam MC không phù hợp để 'cầm trịch' chương trình này. Ảnh: Internet

Hiện tại, cư dân mạng và khán giả vẫn đang tranh cãi “kịch liệt” về người dẫn chương trình mới của Street Dance Việt Nam. Rất nhiều luồng ý kiến đang “vây quanh” Trấn Thành và mong chờ màn thể hiện của nam MC trong buổi lên sóng tới ây, ai cũng hy vọng, lần này, ông xã Hari Won sẽ không còn ‘khóc nhiều nữa’.