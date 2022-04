Trở lại sau ồn ào từ thiện và những ‘đấu tố” công lý cùng CEO Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ trở thành cái tên được săn đón nhất nhì showbiz Việt. Bởi lẽ, không chỉ được “minh oan” là hoàn toàn trong sạch, Đàm Vĩnh Hưng còn “góp 1 phần không nhỏ” vào công cuộc khiến đại gia xứ Bình Dương bị tạm giam 3 tháng để điều tra vì nhiều hành vi quá khích dẫn đến vi phạm pháp luật.

Từ anh thợ cắt tóc kiếm sống, Đàm Vĩnh Hưng đã có bước "chuyển mình" vô cùng thành công

Để có được thành công như ngày hôm nay, Đàm Vĩnh Hưng từng trải qua thời gian bâng khuâng không định hướng khiến cuộc đời khá lênh đênh và bấp bênh. Tuy nhiên, nhờ có những lời khuyên và sự giúp đỡ, định hướng kịp thời, Mr. Đàm đã mạnh dạn thay đổi và có được những thành tựu cao quý như ngày hôm nay.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ chia sẻ về danh tính của hai người đàn ông quan trọng giúp thay đổi cuộc đời mãi mãi và góp phần không nhỏ “kiến tạo” nên Mr.Đàm như ngày hôm nay.

Để có được sự mạnh mẽ và quyết đoán ấy, anh thợ cắt tóc Đàm Vĩnh Hưng ngày nào đã được 2 người đàn ông quan trọng động viên'

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, bản thân anh đam mê ca hát từ nhỏ: “Ca hát có trong máu tôi từ nhỏ. Tôi hát trong trường học, hát ở phường, ở quận. Hát để thỏa đam mê chứ chẳng nghĩ sẽ làm ca sĩ. Rồi rất tình cờ, năm 1995, thời điểm mà "cơn sóng" Làn sóng xanh ồ ạt. Tôi xem, tôi nghe, và thấy nữ ca sĩ Thanh Lam hát đúng kiểu mà bản thân tôi rất mê, là cách hát rất nội lực, vô cùng phá cách, đầy tràn sự phóng khoáng, tự do. Nên tôi đâm... "ghiền". Đến năm 1997 thì tôi mò đăng ký học hát ở Nhà văn hóa Thanh Niên suốt hai năm với thầy Hoài Nam. Học vì thích thể hiện chứ cũng chưa mộng mơ làm ca sĩ.

Tôi mê hát đến nỗi đăng ký thi hát khắp nơi, thi loạn xạ. Tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình, rồi thi tuyển vào Trung tâm ca nhạc nhẹ... Tôi may mắn trúng tuyển cả hai nơi. Đạt giải 4 Tiếng hát truyền hình. Rồi lên Trung tâm ca nhạc nhẹ, đọc thấy tên mình được tuyển vào. Tôi vui khủng khiếp.”

Tuy nhiên, thời điểm đó, nam ca sĩ vẫn chỉ đam mê “nhỏ lẻ” và chưa dám hy sinh sự nghiệp chính để theo đuổi tất cả. Bởi Mr. Đàm “xác định nghề làm tóc mới là cái nghề nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Còn con đường ca hát thuở ấy tôi thấy bấp bênh, chưa rõ ràng, chưa thấy tương lai.”

Những tưởng Đàm Vĩnh Hưng ngày ấy chỉ là mãi mãi là ông thợ cắt tóc đam mê ca hát nhưng từ khi xuất hiện hai người đàn ông này, cuộc đời nam ca sĩ đã thay đổi mãi mãi.

Vũ Hà là người đầu tiên đưa ra định hướng cho Mr. Đàm

Đàm Vĩnh Hưng khi ấy quen và chơi thân với nam ca sĩ Vũ Hà. Là một thần tượng nổi đình đám thời điểm ấy, Vũ Hà khuyên bạn mình phải dũng cảm chọn 1 trong 2, cụ thể: “Vũ Hà nói phải hy sinh tiệm tóc luôn. Để theo đuổi niềm đam mê ca hát. Nhưng tôi cũng chẳng dám nghe lời. Vì phải có show thì mới dám buông tiệm tóc. Đằng này có show diễn đâu mà dám? Hồi mới đi hát, tôi tự in hẳn card visit màu xanh, in tên Vĩnh Hưng, nghề ca sĩ, rồi số máy nhắn tin chứ thời gian đấy chưa có điện thoại. In thế thôi chứ tôi... không dám phát hành, chỉ giấu riêng.”

Thế rồi, Mr. Đàm vẫn cứ đắn đo mãi cho đến khi gặp được Hoài Linh, chính Hoài Linh như một “đòn bẩy” giúp Đàm Vĩnh Hưng mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn. Giọng ca Say Tình cho biết: “Tôi cứ "bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước" đến mãi năm 2001. Tự nhiên gặp anh Hoài Linh. Anh ấy nói giọng tôi lạ lạ, khàn khàn, hãy phát huy. Tôi nghe và tự tin hơn hẳn. Để rồi, tôi bắt đầu con đường ca sĩ chuyên nghiệp đến mãi hôm nay…”

Cho đến khi gặp được Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng mới mạnh dạn thay đổi tất cả

Vậy là nhờ có sự chỉ dẫn của Vũ Hà và “cú hích” đến từ đàn anh Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng đã mạnh lựa chọn, thay đổi và quyết tâm để rồi có được thành công như ngày hôm nay. Và hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng ngày càng giữ mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết với Vũ Hà và danh hài Hoài Linh cho dù thị phị, ồn ào vẫn luôn làm phiền đến bộ 3 quyền lực này.