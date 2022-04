Giá vàng hôm nay 1/4: Vàng thế giới tăng mạnh phiên thứu 2, SJC trong nước 'đổi gió'

Giá vàng thế giới hôm nay 1/4

6h sáng nay 1/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.935 USD/ounce, tăng 02 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng nhẹ do căng thẳng Nga - Ukraine làm suy yếu khẩu vị rủi ro và thúc đẩy nhu cầu đối với vàng.

Vàng thường được coi là nơi lưu trữ giá trị trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và tài chính, và cũng được xem là hàng rào chống lại áp lực lạm phát.

Giá vàng tăng còn do giá dầu giảm mạnh. Đêm qua, giá dầu thô trên sàn Nymex giảm mạnh về quanh 101 USD/thùng. Giá dầu giảm khi các báo cáo cho biết chính quyền Biden đang cân nhắc việc giải phóng 1 triệu thùng dầu/ngày trong những tháng tới từ kho dự trữ xăng dầu chiến lược đang có tổng số 180 triệu thùng.

Giá vàng trong nước

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đảo chiều tăng giá trở lại.

Vàng trong nước biến động nhẹ sáng nay 1/4

Cụ thể, giá vàng SJC được Công ty SJC niêm yết cho thị trường TP.HCM là 68,15-68,85 triệu đồng/lượng, quay đầu tăng 150 nghìn đồng hai chiều so với cùng thời điểm phiên trước.

Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội lúc này giữ nguyên chiều mua vào và cũng tăng 200 nghìn đồng bán ra lên 67,90-68,80 triệu đồng/lượng.

Tăng ít hơn, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu chỉ thêm 50 nghìn đồng hai chiều lên 55,08-55,88 triệu đồng/lượng.

Dự đoán giá vàng

Hiện, vàng đang giằng co ở 2 xu hướng. Nhiều người kỳ vọng vàng tiếp tục tăng do rủi ro địa chính trị và lạm phát. Trong khi đó, một số người e ngại mặt hàng này sẽ giảm do lãi suất ở nhiều nước trên thế giới có thể tăng nhanh.

Xu hướng tăng của vàng cũng hạn chế khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Nhóm đầu cơ giá xuống có thể đang đặt cược vào hy vọng về một thỏa thuận kết thúc cuộc xung đột Ukraine.