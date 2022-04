Chiều ngày 15/4, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang làm việc với các thành phần, đối tượng liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng để mở rộng điều tra vụ án liên quan đến nữ CEO này.

Sau khi bị bắt, công an TPHCM đã tiến hành điều tra về mối quan hệ của bà Hằng với đàn em Năm Cam. Ảnh: Internet

Trước đó, CQĐT và Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM đã làm việc với một số người liên quan để làm rõ có hay không vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng khi livestream xúc phạm danh dự, uy tín người khác, gồm các ông, bà và chủ các kênh YouTube: Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Ha Lee, Hoàng Nhi, Anh nông dân.

Mối quan hệ tình ái phức tạp cùng đàn em Năm Cam

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.3, bị can Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, công an TPHCM bất ngờ thông tin về mối quan hệ khó ngờ của bà Phương Hằng và đàn em thân cận của trùm xã hội đen khét tiếng một thời Năm Cam.

Ít ai biết rằng, bà Hằng từng sống với đàn em ông trùm Năm Cam như vợ chồng. Ảnh: Internet

Theo đó, bị can Nguyễn Phương Hằng từng mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26.1.1971, người từng đứng ra tố cáo Đ.Đ.G một nhân vật khá thân tín của trùm xã hội đen Năm Cam (đã bị tử hình), cách đây hơn 20 năm.

Theo hồ sơ, vụ việc (bà Tuyền tố cáo Đ.Đ.G - PV) thể hiện: Năm 2002, theo kết luận điều tra về chuyên án Năm Cam, bà Tuyền có quen biết với Đ.Đ.G từ năm 1996. Năm 1997, bà Tuyền thuê nhà số 21/15A Trường Sơn (P.4, Q.Tân Bình) của ông T.H.H. để ở và sinh sống như vợ chồng với Đ.Đ.G. Sau đó, bà Tuyền mua lại căn nhà thuê nói trên với giá 52 lượng vàng.

Trong thời gian sống chung, G. thường đánh đập bà Tuyền nên bà Tuyền đã đem giấy tờ nhà gửi cho mẹ của mình là bà N.T.N.N. Ngày 8.1.1998, G. buộc bà Tuyền viết giấy ghi tên G. và bà Tuyền là đồng sở hữu rồi đuổi bà ra khỏi nhà.

Sau những trận đòn roi của người tình, bà Hằng đã đứng ra tố cáo tên này với cơ quan công an. Ảnh: Internet

Trong quá trình điều tra vụ án Trương Văn Cam (Năm Cam) và đồng bọn, Đ.Đ.G bị truy tố về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Ngày 12.5.2004, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Đ.Đ.G về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Một tay đẩy chồng cũ vào tù mà “lòng không gợn sóng”

Nhiều năm sau đó, bị can Phương Hằng tiếp tục sử dụng “đòn thù” này và một tay đẩy chồng cũ vào con đường tù tội khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo VietNamNet, năm 2001, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng cũ là ông Trần Văn Thìn cùng thành lập Công ty TNHH Đông Nam Long theo tỉ lệ góp vốn là 50/50, đặt trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM để trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh giống cây cao su và các loại cây công nghiệp.

Chính bà là người từng đẩy chồng cũ vào vòng tù tội vì tranh chấp tài chính sau khi ly hôn. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến đầu năm 2008, cả 2 quyết định ly hôn đồng thời cũng giải thể công ty Đông Nam Long. Sau khi ly hôn, hai bên thỏa thuận thương lượng chia tài sản chung. Theo đó, ông Thìn nhận trên 200ha cao su, còn bà Hằng được chia phần nhiều hơn, trên 360 ha đất trồng cao su theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng.

Song, sau ly hôn, ông Thìn vẫn lén lút duy trì hoạt động của Công ty Đông Nam Long không thông qua bà Hằng. Bên cạnh đó, ông Thìn còn làm các thủ tục, giả mạo chữ ký của bà Hằng trong 1 số giấy tờ để chuyển trụ sở công ty Đông Nam Long về Bình Phước nhằm ý đồ chiếm đoạt tài sản.

Theo VietNamNet, ngày 31/5/2012, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Văn Thìn về hành vi "giả mạo hồ sơ". Tại nhà riêng ông Thìn, cơ quan điều tra đã phát hiện, tịch thu hàng chục kilôgam tài liệu, đơn thư vu khống, từ nặc danh cho đến có chữ ký, nhưng không đề rõ họ, tên, địa chỉ,... Những văn thư phạm tội này đều theo mục đích là hãm hại bà Hằng để chiếm đoạt tài sản và gieo nhiều tin đồn không hay hạ uy tín của nữ đại gia.

Chính vì việc này, một lần nữa, bà Phương Hằng lại tiếp tục gây một phen xôn xao khi kiện chồng cũ không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tài sản mà còn thêm hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự của bà.

Chia sẻ với báo Lao động, bà Hằng bức xúc cho biết thêm về những tin đồn vu khống, bôi nhọ bà được lan truyền bằng nhiều cách thức như rải tờ rơi khắp Bình Dương, tung tin rác trên mạng Internet, gửi nhiều đơn bịa đặt, giả mạo chữ ký, không ghi địa chỉ rõ ràng để "tố" bà đi vay các ngân hàng hàng ngàn tỉ đồng.

Bà Hằng sau đó đã thắng kiện và giữ lại được khối tài sản trị giá khổng lồ. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ông Thìn còn tung tin đồn rằng bà là Kim Anh - vợ ông Năm Cam, một nhân vật nổi cộm trong giới giang hồ, là người vô đạo đức. Không chỉ vậy, ông còn gửi các tin bịa đặt tới các cơ quan nhà nước, các tòa soạn báo nói rằng doanh nghiệp của ông Dũng đang "xuống dốc", "ông Dũng đã làm sẵn tờ giấy bệnh tâm thần để dọn đường cho mình".

Theo VietNamNet, sau khi đứng ra "vạch mặt" chồng cũ 2 lần, nữ đại gia Phương Hằng đã thắng kiện, đẩy chồng cũ vào trại tạm giam và bà giữ lại được vườn cao su 170 tỷ đồng. Song bà quyết định tặng lại vườn cao su đó cho bộ đội Trường Sa.

Hiện tại, vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng và các đối tượng vẫn đang là chủ đề nóng thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo dư luận.