Thực hư thông tin Cục Phát thanh Truyền hình tạm dừng phát hành MV của Sơn Tùng vì yếu tố bạo lực

Sau thời gian dài ấp ủ, Sơn Tùng M-TP mới đây vừa chính thức ra mắt MV mới - There is no one at all. Theo những chia sẻ của nam ca sĩ thì đây được coi như là bước ngoặt đánh giá dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của mình và gây tiếng vang lớn sau thời gian dài im ắng.

MV mới của Sơn Tùng vấp phải chỉ trích nặng nề vì chứa nội dung cổ súy bạo lực. Ảnh: Internet

Thế nhưng đối với một sản phẩm âm nhạc được nhận xét là tràn ngập màu sắc u ám và chứa đựng nhiều yếu tố bạo lực, tiêu cực thì dường như “There is no one at all” lại mang Sơn Tùng đến một bước ngoặt mới mà không ai có thể ngờ được, thậm chí là dấu mốc chỉ muốn quên đi của nam ca sĩ này.

Theo đó, liên quan MV "There is no one at all" của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt gây bức xúc bởi tinh thần tiêu cực, bạo lực ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ, phía Bộ Thông tin và truyền thông (TT-TT) đã đưa ra thông tin chính thức.

Cụ thể, nguồn tin của báo điện tử VTV cho hay, Phó cục trưởng Cục PTTH & TTĐT Lê Quang Tự Do cho biết Cục đã nắm thông tin về hình ảnh tiêu cực gây tranh cãi trong MV mới của Sơn Tùng mang tên There's No One At All.

Chưa đầy 24h phát hành, MV này đã có nguy cơ "bay màu" vì vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ khán giả. Ảnh: Internet

"Hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm về đại dịch", ông Tự Do chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Do cũng cho hay MV của Sơn Tùng vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn. Vì vây, cục PTTH&TTĐT đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý chính thức.

Báo Giao Thông đưa tin, tối 28/4, Sơn Tùng M-TP đã ra mắt MV "There is no one at all". Theo nam ca sĩ, đây chính là bước ngoặt đánh dấu chặng đường mới của mình với một tình yêu thuần khiết dành cho âm nhạc, song MV nhận nhiều phản hồi không tốt.

Theo lãnh đạo Cục Phát thanh truyền hình, hiện các cơ quan chức năng đang thảo luận phương án xử lý cụ thể. Ảnh: Internet

Trong MV, giọng ca gốc Thái Bình vào vai một kẻ lang thang, ương ngạnh và coi việc tấn công mọi người vô cớ như cách để khẳng định sự tồn tại của mình giữa thế giới anh ta vô cùng chán ghét. Cuối cùng đã chọn tự sát bằng cách nhảy từ trên lầu cao.

Hình ảnh kết thúc MV này cùng với toàn bộ tinh thần tiêu cực, bạo lực trong MV khiến công chúng bày tỏ lo lắng MV sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả trẻ, nhất là tinh thần này lại được truyền đi từ một nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn trong giới trẻ như Sơn Tùng M-TP.

Hơn 1 năm mới tái xuất, Sơn Tùng lại bất ngờ đối diện "vận đen" cực lớn. Ảnh: Internet

Đối mặt chỉ trích, hiện phía Sơn Tùng M-TP vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Nội dung được nhận xét là phản cảm vẫn được giữ nguyên trong MV.