Có thể nói, trong giới nghệ sĩ mà đặc biệt là những nghệ sĩ từng lao đao vì bị bà Phương Hằng “đe dọa”, Thủy Tiên là một trong những cái tên ấn tượng nhất đối với công chúng. Không chỉ nhiều lần bị nữ CEO bóc mẽ mà nữ ca sĩ cũng nhiều lần lộ diện hàng loạt điểm bất hợp lý gây phẫn nộ trong dư luận. Thế nhưng sau tất cả, bà xã cựu tiền đạo Lê Công Vinh cũng được chứng minh vô tội càng khiến dư luận quan tâm chú ý hơn.

Dù được chứng minh vô tội, Thủy Tiên vẫn "chật vật" trở lại sân khấu. Ảnh: Internet

Mới đây, sau thời gian dài im ắng do ồn ào liên quan đến việc bị tố ăn chặn từ thiện, Thủy Tiên vừa có động thái chính thức vô cùng đặc biệt. Theo đó, phía fan hâm mộ của nữ ca sĩ vừa tiết lộ khoảnh khắc Thủy Tiên xuất hiện tại Huế để kết hợp cùng các nghệ sĩ khác nhằm biểu diễn trong đêm nhạc đặc biệt có tên “Xin Chào Seagame” nhằm tôn vinh cũng như chào mừng đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sắp được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới đây.

Phía FC Thủy Tiên báo tin vui về thần tượng sau ồn ào từ thiện. Ảnh: FBNV

Qua những tấm ảnh được chia sẻ, có thể thấy thần thái và nhan sắc của bà xã Công Vinh đã tươi tắn và rạng ngời hơn trước rất nhiều. Cô vui vẻ và thoải mái cười nói cùng những bạn diễn khác và cũng nhiệt tình tập luyện và tổng duyệt cho trường trình văn nghệ tối nay 1- 5 đầy hăng hái.

Được biết, đây là lần hiếm hoi Thủy Tiên được xuất hiện trở lại cùng hàng loạt những tên tuổi lớn của giới showbiz sau ồn ào “ăn chặn 178 tỷ tiền từ thiện”. Trước đó, dù đã từng trở lại con đường nghệ thuật sau khi được minh oan nhưng đó chỉ là những buổi biểu diễn đơn thuần, chưa gây được tiếng vang lớn. Do đó, có thể nói, đây chính là thời điểm mà Thủy Tiên tìm lại “ánh hào quang” của sân khấu sau hàng tháng trời “ẩn mình trong bóng tối”.

Thủy Tiên tươi tắn, xuất hiện cùng em gái Công Vinh trước buổi lễ "Xin Chào Seagame" tại Huế. Ảnh: FBNV

Trong khi nữ ca sĩ này đang mãn nguyện và vui sướng trong niềm vui lâng lâng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn thì “đối thủ” của cô, bà Phương Hằng đang rất “gay go” vì có nguy cơ “tội chồng thêm tội” bởi bị cả hai cơ quan chức năng cùng khởi tố. Chưa kể, theo CQĐT, do đơn tố giác về tội phạm của bà Hàn Ni có liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành nhập đơn của bà Hàn Ni vào vụ án đang điều tra bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vậy, nữ CEO này đang phải đối diện với rất nhiều “nguy cơ” và tình huống vô cùng “éo le”, tiêu cực.

TRong khi đó, bà Phương Hằng có nguy cơ "tội chồng tội" đầy gay go. Ảnh: Internet

Trước đó, Ngày 24.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng về hành vi nêu trên.

Theo đó, bị can Nguyễn Phương Hằng nhiều lần livestream đưa ra những thông tin không đúng sự thật, xúc phạm đến danh dự, uy tín của nữ ca sĩ Vy Oanh.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra để xác minh đồng phạm, cũng như hành vi “vu khống”, “làm nhục người khác” của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương cũng khởi tố vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tại Bình Dương.