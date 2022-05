Bị Cát Phượng ‘khui lại’ ồn ào tình ái với Kiều Minh Tuấn, An Nguy bỗng được CDM bênh vực hết mình

Từng đổ vỡ hôn nhân chỉ sau 7 ngày kết hôn với Thái Hòa, Cát Phượng sau đó may mắn tìm lại được hạnh phúc bên cạnh Kiều Minh Tuấn. Mối tình chị em hơn kém nhau 18 tuổi của cả 2 từng là cảm hứng cho không biết bao nhiêu người và được khán giả khắp nơi ngưỡng mộ, đánh giá cao.

Chuyện tình của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối. Ảnh: Internet

Những tưởng sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc nhưng ít ai ngờ rằng, cả hai đã “đường ai nấy đi” được hơn 1 năm và chỉ vừa mới lên tiếng xác nhận cách đây không lâu. Cụ thể, chia sẻ trong ngày sinh nhật 15/5 của mình, Cát Phượng cho biết cả hai đã chia tay từ ngày 14/2/2021. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên nữ diễn viên không công khai và đến tận ngày sinh nhật mình, sau hơn 1 năm mới quyết định nói rõ tất cả để Kiều Minh Tuấn có thể thoải mái công khai bạn gái.

Cát Phượng khẳng định, lý do chia tay của cả hai là có liên quan đến ồn ào tình ái của An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Ảnh: Thế giới showbiz

Đáng nói, trong số những lý do khiến cặp đôi này chia tay, đáng chú ý nhất phải nói đến chuyện ồn ào tình ái với bạn diễn An Nguy. Theo lời kể của Cát Phượng, chuyện Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau là có thật, tuy nhiên, nữ diễn viên không hề đứng ra giật dây hay làm đạo diễn gì cả. Cô cũng thừa nhận kể từ ngày ồn ào đó nổ ra, tình yêu giữa cả hai đã nhạt nhòa dần dần và rồi lặng lẽ xa nhau từ lúc nào mà không hay.

Cặp đôi từng vướng nghi vấn "phim giả tình thật" nhiều năm về trước. Ảnh: Internet

Trước đó, như nhiều người còn nhớ, có thời điểm Kiều Minh Tuấn và An Nguy từng vướng nghi vấn “phim giả tình thật” khiến báo giới và cư dân mạng tốn không biết bao nhiêu là giấy mực. Mặc dù sau đó lên tiếng nói rằng mọi chuyện không có thật và cũng không nhằm mục đích PR cho tác phẩm mới nhưng cả hai vẫn khiến nhiều người nhìn lại với con mắt không mấy thiện cảm.

Đến nay, An Nguy đã tìm được tình yêu đồng giới cùng bạn gái mới và có con gái kháu khỉnh hơn 1 tuổi, những ồn ào năm nào bất ngờ được “khui lại” khiến nhiều người bất ngờ quay sang hướng sự chú ý đến cô gái nhỏ năm nào.

An Nguy đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình và hạnh phúc bên con gái. Ảnh: Internet

Thế nhưng, trái với tưởng tượng của nhiều người, An Nguy nhận được cái nhìn cảm thông sâu sắc của dư luận ngay tại thời điểm hiện tại. Những “ân oán” và khúc mắc năm xưa nay đã lùi sâu vào dĩ vãng, An Nguy nay đã tìm thấy hạnh phúc và bình yên mới của cuộc đời mình và không đáng để phải nghe những câu nói, những lời chỉ trích gay gắt.

Cư dân mạng bênh vực An Nguy và "lên án" hành động của Cát Phượng. Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, chuyện Cát Phượng nói ra những câu chuyện ấy và chuyển lời chất vấn đến An Nguy là điều vô cùng thiếu tinh tế và kém duyên. Chưa kể, thời điểm xảy ra chuyện, cả hai cũng đã lên tiếng đính chính tất cả. Vậy mà giờ đây, khi ồn ào tình ái của nữ diễn viên kết thúc, cô lại “đào lại” những chuyện như vậy thật không xứng đáng mặt đàn chị.

Hiện tại, ồn ào tình ái của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn đang “chiếm sóng” mạng xã hội suốt nhiều giờ đồng hồ qua. Bên cạnh những sự cảm thông, thương cảm cho Cát Cát, nhiều ý kiến trái chiều cũng nổ ra, xoay quanh những lời tâm sự và chia sẻ đầy xót xa của nữ diễn viên.