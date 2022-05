‘Chị đại chân dài’ được siêu xe Đặng Lê Nguyên Vũ đưa đón rạng rỡ khoe nhan sắc vượt thời gian

Cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng đến nay chỉ tổ chức một lần duy nhất, đây không đơn thuần là cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Việt Nam và nhiều sân chơi sắc đẹp khác. Ngoài nhan sắc, tiêu chí dành cho các thí sinh tham gia Hoa hậu Đền Hùng 1992 là phải am hiểu lịch sử nước nhà. Xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng 1992, cô gái 21 tuổi Giáng My đang là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (Học viện m nhạc Quốc gia Việt Nam hiện nay) đã gây ấn tượng với ban giám khảo bởi nhan sắc vừa rạng rỡ, vừa có kiến thức lịch sử nổi trội.

Hoa hậu Giáng My thuở vừa đăng quang. Ảnh: Internet

Đáp ứng đủ những tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng 1992 đưa ra, bên cạnh nhan sắc, sự duyên dáng và năng khiếu nghệ thuật, chính kiến thức về lịch sử của dân tộc góp phần giúp Giáng My giành vương miện Hoa hậu Đền Hùng 1992. Sau này, người đẹp Giáng My từng chia sẻ, hành trang đi thi của mình ở cuộc thi sắc đẹp kể trên ngoài trang phục còn có 3 cuốn sách về lịch sử.

Nhan sắc cuốn hút, kiêu sa của Giáng My thuở xưa. Ảnh: Internet

Đã 32 năm trôi qua, cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng không tổ chức thêm một lần nào nữa, điều này đồng nghĩa với việc Giáng My vẫn là đương kim hoa hậu và là người giữ vương miện lâu nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp trong nước cũng như trên thế giới. Chính vì điều này, Giáng My được nhiều người đặt cho biệt danh "hoa hậu độc nhất vô nhị" bởi hơn 30 năm chưa có người đẹp nào kế vị cô.

Đến nay, đồng hành cùng chiếc vương miện quý gái ấy, cuộc sống của Giáng My cũng dần có nhiều thay đổi nhưng có một điều mà ai cũng nhận thấy dù thời gian chảy trôi vẫn không có nhiều “suy chuyển”, đó chính là nhan sắc của nàng hoa hậu ngày ấy mãi cho đến nay.

Bộ ảnh mới nhất của hoa hậu Đền Hùng Giáng My: Trẻ trung, cuốn hút và vô cùng năng động. Ảnh: FBNV

Hàng chục năm trôi qua, dù đã bước tuổi ngũ tuần, hoa hậu đền hùng Giáng My vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà vượt thời gian của mình và thậm chí có phần nhuận sắc hơn hẳn thời trẻ của mình. Nhiều người nhận xét Hoa hậu Đền Hùng mang vẻ đẹp đậm chất Á Đông: dịu dàng, trong sáng nhưng cũng rất gợi cảm.

Hoa hậu Giáng My và con gái. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong các Hoa hậu ở Việt Nam, Giáng My được đánh giá là người có hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhất ở thời đỉnh cao. Sau khi đăng quang, Giáng My bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí Việt.

Tham gia "Hành trình trái tim", Giáng My được mệnh danh là "chị đại chân dài" được xế sang Đặng Lê Nguyên Vũ đưa đón. Ảnh: Internet

Bên cạnh danh xưng “người đẹp không tuổi”, Giáng My còn được biết đến như là “chị đại chân dài” được xe sang Đặng Lê Nguyên Vũ đưa đón. Cụ thể, hoa hậu Giáng My từng tham dự sự kiện “Hành trình trái tim” do ông vua cà phê Trung Nguyên tổ chức. Tại đây quy tụ loạt xe sang, siêu xe đắt đỏ và dàn chân dài đình đám như Hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu Huyền My, Hoa hậu Tiểu Vy… Nổi bật trong “vườn hoa” của “vua cà phê” vẫn là Hoa hậu Giáng My – người mà từ đó trở đi được coi là “chị đại” của dàn người đẹp được siêu xe ông Đặng Lê Nguyên Vũ đưa đón.