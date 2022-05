Kênh truyền hình công an nhân dân thông tin nóng về vụ án bà Phương Hằng, dư luận được dịp xôn xao

Chiều ngày 6/5, trang fanpage của kênh truyền hình công an nhân dân - ANTV vừa thông tin về diễn biến mới nhất về vụ án bà Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự.

'Hô mưa gọi gió' trên mạng xã hội, bà Phương Hằng chính thức bị bắt

Cụ thể, theo thông tin được biết, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền.

Kênh truyền hình công an nhân dân - ANTV thông tin về vụ án bà Phương Hằng. Ảnh: Fanpage ANTV

Cũng theo Đại tá Trần Văn Chính cho biết, trước đây Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn của 7 cá nhân (gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ông Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan và bà Nguyễn Thị Tố Trinh) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam; ngụ 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1) về hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Công an tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin về vụ án bà Phương Hằng. Ảnh: Internet

Qua điều tra trước đầu, Công an Bình Dương xác định bà Hằng có 53 buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội để xúc phạm các cá nhân trên nên ngày 26/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, trước khi Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự.

Do hai vụ án này có cùng hành vi phạm tội liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã trao đổi, thống nhất với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để chuyển hồ sơ vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” mà Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố cho Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin điều tra ban đầu, bà Phương Hằng có tới 53 buổi phát trực tiếp trên MXH để xúc phạm các cá nhân khác. Ảnh: Internet

Ngay sau khi những thông này được đăng tải công khai trên mạng xã hội, làn sóng tranh cãi của dư luận về bà Phương Hằng lại một lần nữa được thổi bùng lên mạnh mẽ. Theo đó, nhiều người cho rằng đây là cách xử lý vô cùng hợp lý và cần thiết để vụ án liên quan đến bà Phương Hằng nhanh chóng kết thúc trước khi gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của xã hội.

Cư dân mạng phản ứng trái chiều về thông tin mới nhất liên quan đến vụ án bà Phương Hằng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn khá nhiều ý kiến ủng hộ quan điểm “mới lạ” của bà Phương Hằng và cho rằng việc nữ doanh nhân này bị bắt giam là một sự nhầm lẫn. Nhiều cư dân mạng thậm chí còn bày tỏ mong muốn cơ quan công an sẽ điều tra và xác minh xử lý vụ án thật công tâm để bà Hằng - người được coi là “tượng đài từ thiện” sẽ sớm được trả lại danh dự và tự do như đã từng.

Hiện tại, dù dư luận tồn tại nhiều luồng ý kiến trái chiều, xong có thể thấy phần lớn dư luận cũng như cộng đồng mạng vẫn nhất nhất đặt trọn niềm tin vào pháp luật và cơ quan chức năng. Ai cũng mong ngày vụ án khép lại để có thể mở ra một trang mới cho cả nữ CEO và “trả lời những câu hỏi” cho hàng loạt thắc mắc ngoài kia về “cái kết đắng” của bà xã ông Dũng lò vôi.