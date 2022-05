NSND Hồng Vân báo tin vui lớn giữa lúc NSƯT Trịnh Kim Chi không thể cứu vãn sân khấu kịch Phú Nhuận

Cách đây ít lâu, NSND Hồng vân khiến nhiều khán giả vô cùng lo lắng khi bất ngờ thông báo sắp không thể ‘lèo lái’ vững vàng sân khấu kịch Phú Nhuận vì nhiều lý do và yếu tố. Chứng kiến cảnh “đứa con tinh thần” của mình ngày một gần hơn với nguy cơ lao dốc, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ không khỏi đau đớn, xót xa.

NSND Hồng Vân từng khiến khán giả lo lắng khi tiết lộ tương lai u tối của sân khấu kịch Phú Nhuận. Ảnh: Internet

Rất may, thời điểm ấy, đàn em thân thiết của nghệ sĩ Hồng Vân, NSƯT Trịnh Kim Chi đã bất ngờ xuất hiện và thông báo, mong muốn sẽ được tạo điều kiện để tiếp quản sân khấu kịch Hồng Vân, cùng dàn diễn viên vượt qua khó khăn, thiếu thốn.

NSƯT Trịnh Kim Chi từng tuyên bố sẽ đứng ra lo liệu, cứu vãn tình thế. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến gần đây, NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ với VietNamNet, chị đã không thể "cứu" Sân khấu kịch Phú Nhuận (TP.HCM) như lời hứa với đàn chị Hồng Vân. Sau nhiều buổi làm việc với Ban giám đốc Trung tâm Văn hoá Phú Nhuận, đôi bên không thể thống nhất được phương án chung. Mặc dù rất buồn nhưng cả Kim Chi và NSND Hồng Vân đều không thể làm gì hơn và chỉ còn biết ngẫm nghĩ tìm đối sách mới.

Tuy nhiên, do tình thế ngoài tầm kiểm soát, Trịnh Kim Chi cùng đành "bó tay", bất lực. Ảnh: Internet

Đến ngày hôm nay 22/5, giữa lúc sân khấu kịch Phú Nhuận vẫn đang lao đao nhìn về tương lai vô định, NSND Hồng Vân bất ngờ đón nhận tin vui cực lớn. Theo đó, chia sẻ trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ viết: “Tháng 5 -2022 sẽ có hai ngày để nhớ 22/5 ngày con trai tốt nghiệp đạo diễn trường đại học Chapman với bộ phim tốt nghiệp "Dịch vụ dọn dẹp NEO'S"và 26/5 ngày tui ra đời.... con trai đã tặng mẹ món quà vô giá ... trùng hợp vậy nên phải ghi lên đây để mỗi năm facebook nhắc lại..."học" xong rồi bây giờ đến "hành " con ha??? bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu con ạ. Nhưng mẹ tin con trai mẹ làm được. YOU CAN DO IT.”

NSND Hồng Vân sung sướng nhận tin con trai tốt nghiệp trường đại học danh tiếng bên Mỹ. Ảnh: FBNV

Theo đó, con trai của nữ nghệ sĩ vừa tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn ở một trường đại học danh giá cùng một tác phẩm ấn tượng. Chưa kể, ngày con trai tốt nghiệp lại còn gần trùng với ngày sinh nhật của mẹ nên NSND Hồng Vân vô cùng hạnh phúc và vui mừng. Có thể nói, không có niềm vui nào sánh bằng niềm vui, hạnh phúc của cha mẹ khi nhìn thấy con cái trưởng thành, khôn lớn.

Thế mới nói, ông trời không lấy hết của ai tất cả. Tuy rằng ‘đứa con tinh thần”, sân khấu kịch Hồng Vân vẫn đang đối diện với tình thế khó khăn vô cùng nhưng đổi lại, NSND Hồng Vân lại được bù đắp niềm vui to lớn đến vô vàn. u đó cũng là một tín hiệu đáng mừng và hạnh phúc.

NSND Tự Long và nhiều cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến nữ nghệ sĩ. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, cư dân mạng, khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã gửi đến NSND Hồng Vân cùng toàn thể gia đình những lời chúc mừng chân thành và nồng ấm nhất. Nhiều người cũng chúc con trai nữ nghệ sĩ sớm mang đến cho khán giả trong và ngoài nước những tác phẩm danh giá, cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật giống như NSND Hồng Vân đã từng.