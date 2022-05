Suốt nhiều giờ đồng hồ qua, thông tin chủ hộ tịnh thất Bồng Lai - bà Cao Thị Cúc, cũng là vợ của ông Lê Tùng Vân bị bắt giam, khởi tố không khỏi khiến dư luận xôn xao chú ý. Theo đó, nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, ngày 12.5, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Vợ ông Lê Tùng Vân, bà Cao Thị Cúc chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 12/5. Ảnh: Internet

Bà Cúc là chủ căn nhà số 191A ấp Lập Thành, H.Đức Hòa, là nơi ông Lê Tùng Vân cư ngụ và gọi là Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Tính đến thời điểm hiện tại, bà Cúc là người thứ 5 sau ông Lê Tùng Vân và các đệ tử nơi đây chính thức bị khởi tố và bắt tạm giam. Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe và ảnh hưởng của tuổi già, ông Lê Tùng Vân đang được hưởng tại ngoại và chờ xét xử.

Với những hành vi vi phạm pháp luật và đi ngược với thuần phong đạo đức nghiêm trọng, sự việc bà Cao Thị Cúc bị khởi tố, bắt tạm giam khiến dư luận không khỏi “chấn động” và đặc biệt chú ý. Nhiều người tin rằng đã đến lúc pháp luật “luận tội” những con người coi thường quy định của pháp luật nước nhà.

Cư dân mạng mỉa mai "thầy trò" ông Lê Tùng Vân cùng "chủ hộ" Cao Thị Cúc. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, rất nhiều người đã bày tỏ sự đồng tình cao nhất đối với quyết định này của cơ quan công an và cho rằng những bị can này đều “xứng đáng” nhận được hình phạt thích đáng như vậy. Với những thách thức cùng hàng loạt những điều sai trái gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dư luận và xã hội, nhiều người không ngừng mỉa mai ‘thầy trò’ Tịnh Thất Bồng Lai và cho rằng đáng lẽ “cái kết” này phải tới từ sớm hơn mới đúng.

Trước đó, rất nhiều đơn tố cáo phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Tịnh Thất Bồng lai đã được gửi đến cơ quan công an. Ảnh: Internet

Trước đó, như Vietnamnet đã đưa tin, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận đơn của nhiều cá nhân tố giác, tố cáo có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như: lợi dụng tôn giáo để trục lợi, lừa đảo, loạn luân, xảy ra tại cơ sở có tên “Tịnh thất Bồng Lai” sau được đổi tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Đây là tụ điểm trong nhiều năm qua gây bức xúc dư luận, khi có những dấu hiệu trục lợi từ thiện.

Bà Cao Thị Cúc là người thứ 5 trong TT Bồng Lai bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Internet

Đến tháng 1/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà đã khởi tố đối với 4 bị can gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi) Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cũng về tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".