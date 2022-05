Tin nóng trưa 13/5: Vợ ông Lê Tùng Vân bị khởi tố bắt tạm giam; Đông Nhi 'điêu đứng' vì gặp vận đen

Sau ông Lê Tùng Vân và các đệ tử, nhân vật ‘đứng đằng sau’ tịnh thất Bồng Lai chính thức bị bắt

Sau thời gian dài gây ồn ào trong dư luận vì những hành vi sai trái của mình, ông Lê Tùng Vân cùng các đồ đệ của mình mới đây tiếp tục nhận thêm một “tin dữ”. Theo đó, bà Cao Thị Cúc, chủ hộ của tịnh thất Bồng Lai vừa bị khởi tố bắt tạm giam theo quy định của pháp luật vào ngày 12/5.

Tính đến hiện tại, bà Cao Thị Cúc là người thứ 5 bị khởi tố ở Thiền am bên bờ vũ trụ. Ảnh: Internet

Tịnh Thất Bồng Lai lần lượt ‘nối gót’ bà Phương Hằng vào trại giam, CDM hả hê cười lớn: Đáng lắm!

Suốt nhiều giờ đồng hồ qua, thông tin chủ hộ tịnh thất Bồng Lai - bà Cao Thị Cúc, cũng là vợ của ông Lê Tùng Vân bị bắt giam, khởi tố không khỏi khiến dư luận xôn xao chú ý. Theo đó, nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, ngày 12.5, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Vợ ông Lê Tùng Vân, bà Cao Thị Cúc chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 12/5. Ảnh: Internet

Đông Nhi chính thức lên tiếng, phản hồi 'cực gắt' sau ồn ào bị tố 'cướp' kênh Youtube của fan ruột

Chiều ngày 11/5, trên khắp các trang mạng xã hội bỗng rộ lên thông tin xấu về phía ê-kíp của Đông Nhi. Cụ thể, đã xuất hiện một bài đăng tố ê-kíp của Đông Nhi giành kênh YouTube để ủng hộ idol từ chính người hâm mộ của nữ ca sĩ. Chưa kể, các admin của kênh này cũng đã bị kick và không còn nắm được quyền điều hành khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Sự việc này sau đó đã xuất hiện nhiều cao trào khác nhờ những giải thích của các bên liên quan. Tuy nhiên, ca sĩ Đông Nhi vẫn giữ im lặng và chưa lên tiếng. Mãi cho đến tối ngày 12/5, như "giọt nước tràn ly", Đông Nhi chính thức có những phản hồi đầu tiên.

