'Hot girl trứng rán' xinh đẹp rạng ngời tái xuất The Face Online

Tập đầu tiên của The Face Online là cuộc đối đầu đầy cam go của 3 đội huấn luyện viên gồm Quán quân mùa giải 2018 Mạc Trung Kiên, bộ đôi Á quân Quỳnh Anh - Trâm Anh và dàn cố vấn đình đám của Vietnam’s Next Top Model. Trong lần lên sóng này, khán giả đã được gặp lại rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Đặc biệt trong The face Online lần này có sự trở lại của “Hot Girl trứng rán” Trần Thanh Tâm với nhan sắc “thăng hạng” và thần thái hoàn toàn ấn tượng.

Thanh Tâm gây ấn tượng với dàn HLV bởi nhan sắc ngọt ngào

Để gây ấn tượng cũng như ghi điểm trong mắt các huấn luyện viên và cố vấn, Thanh Tâm chọn cho mình 1 chiếc váy xanh trễ vai khoe đôi vai trần gợi cảm cùng lối make up trẻ trung, nhẹ nhàng.

Có thể nhận thấy, lần tham dự này cô nàng đã đầu tư và chú ý hơn về ngoại hình cũng như phần thi hơn rất nhiều. Tiết mục múa của cô đã được các huấn luyện viên và cố vấn khen ngợi và góp ý rất sôi nổi. Ngay sau đó, cô nhận được sự lựa chọn từ cả 3 phía các đội giám khảo.

Cuối cùng, sau một hồi đắn đo lựa chọn, Thanh Tâm quyết định sẽ về đội của HLV Trâm Anh.

Được đông đảo người hâm mộ biết đến từ sau câu thả thính “Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ”, Trần Thanh Tâm từng gây ra rất nhiều tranh cãi với hàng loại drama nhan sắc và hàng loạt phát ngôn gây sốc.

Cô nàng từng vướng tin đồn thẩm mỹ do nhan sắc "thất thường"

Trên hành trình đi đến với thành công và theo đuổi đam mê của mình, Thanh Tâm từng nhiều lần vấp phải sự phản ứng gay gắt của khán giả và không ít lần, cô nàng rơi nước mắt khi chia trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, thành công luôn mỉm cười với những người biết cố gắng.

Ở cuộc thi lần này, “hot girl trứng rán” được đánh giá là một thí sinh tiềm năng bởi nhan sắc ngọt ngào, ứng xử khéo léo và phần thi tài năng xuất sắc. Đặc biệt, cô còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ và lời khen từ khán giả.

Cư dân mạng dường như đã “mở lòng” với cô hơn và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cô nàng bằng 1 loạt các bình luận như “Bữa nay thấy chị Tâm đẹp lạ nha, lại còn múa đẹp nữa”, “Ủa hồi này bả đẹp thiệc nha, lên hương thấ rõ luôn nha”, “Hot girl trứng rán hôm na dịu dàng mà ngọt nào thế”,....

Hy An - "Người tình của Sơn Tùng" trong MV Muộn Rồi Mà Sao Còn

Michael Trương - bạn trai người mẫu TyhD

Nguyễn Đạt - nam chính Người Ấy Là Ai mùa 3 cũng tham dự

Ngoài Thanh Tâm, khán giả theo dõi The Face phiên bản online 2021 còn có thể nhận thấy những gương mặt hết sức quen thuộc như Hy An - nữ chính MV Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng MTP, Michael Trương - bạn trai người mẫu TyhD, Nguyễn Đạt - nam chính tập 11 Người Ấy Là Ai mùa 3,...