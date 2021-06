Mới đây, Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007 đã có những chia sẻ về cuộc sống của mình trên kênh YouTube “Phiêu cùng cuộc sống”. Sau 2 năm tạm giam vì bị vu oan, cô hiện tại đã hạn chế tham gia các hoạt động trong showbiz Việt và cho biết: “Cuộc sống bây giờ của tôi chỉ xoay quanh công việc. Tôi dành 90% thời gian làm việc tại công ty”. Hiện, Phương Nga đang là giám đốc của một thương hiệu nội thất.

Phương Nga chia sẻ, hiện tại cô chưa có kế hoạch tham gia dự án nghệ thuật nào. Nhưng nếu có cơ duyên nhận được lời mời thì cô sẽ cân nhắc, xem xét.

Phương Nga hiện đang là giám đốc của một thương hiệu nội thất

Khi được hỏi về những biến cố trong quá khứ, cô cho biết: “Tất nhiên nó sẽ có tác động về nhiều mặt. Nếu để nhìn vào những mặt tốt, tôi có được trải nghiệm sống sâu sắc hơn, có những suy nghĩ mở rộng hơn. Tôi biết thông cảm, thấu hiểu hơn và học được cách trân trọng cuộc sống, cơ hội, tình cảm yêu thương từ khán giả khi họ sẵn sàng động viên, an ủi hay thậm chí lên tiếng bênh vực cho tô. Tất cả những điều đó giúp tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống”

Hoa Hậu Người Việt Tại Nga cho biết, những biến cố trong quá khứ khiến mình có được trải nghiệm sâu sắc và đáng nhớ

Trả lời câu hỏi “Có bao giờ cô cảm thấy quá khứ khiến mình thiếu tự tin khi bắt đầu một công việc”, cô nhẹ nhàng chia sẻ: "Tôi sẽ thiếu tự tin khi công việc đó tôi không đủ kiến thức để hoàn thành tốt. Nếu như tôi nhận một công việc nào tôi vẫn còn khuyết thiếu về kiến thức, tôi sẽ cố gắng trau dồi thêm từ sách vở, đồng nghiệp, gia đình hay bạn bè vì tôi nghĩ mỗi một người đều có vốn kiến thức quý giá, nếu như học hỏi được thì thật là tốt”

Chia sẻ thêm về mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ Văn Mai Hương, nàng hậu bộc bạch cả hai đã quen nhau từ rất lâu, trước thời điểm biến cố xảy ra. Sau khi kết thúc thời gian thi hành án, Phương Nga đã đọc được tin nhắn của Văn Mai Hương gửi đến trên Facebook và rất xúc động bởi tình cảm chân thành của giọng ca “Cầu hôn”.

Cô và Văn Mai Hương có một tình bạn khá thân thiết và bền vững

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Người đẹp tốt nghiệp Đại học tại Nga sau đó về nước và tham gia các hoạt động giải trí. Phương Nga từng làm người mẫu, diễn viên, MC…

Vụ kiện của cô và đại gia Cao Toàn Mỹ từng khiến dư luận xôn xao bàng hoàng

Năm 2017 cô từng khiến dư luận xôn xao khi dính vào vụ kiện cáo do chính người tình là Đại gia Cao Toàn Mỹ tố cáo. Theo cáo buộc, cô cùng bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung lừa đại gia Cao Toàn Mỹ mua nhà giá rẻ nhằm chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó là bản hợp đồng tình ái “rúng động” khiến báo chí ngày ấy tốn không biết bao nhiêu là giấy mực. Sau đó, cô đã bị tạm giữ trong khoảng thời gian 2 năm để phục vụ công tác điều tra, phá án.

Tuy nhiên, tháng 2/2019, Công an TP.HCM đã trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can cho Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời trao trả vật chứng là iPad và điện thoại đã thu giữ trong quá trình điều tra.

Theo như phía cơ quan điều tra cho biết, vụ án được đình chỉ do không đủ căn cứ xác định 2 cô gái có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của doanh nhân Cao Toàn Mỹ (42 tuổi). Theo đó, Phương Nga và Thùy Dung được phục hồi toàn bộ các quyền công dân.