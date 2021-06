Bà chủ Đại Nam từng hai lần ‘khui kiện’, đẩy chồng cũ vào tù vì lý do ít ai ngờ

Trước khi được công chúng biết đến với danh xưng là Bà chủ Đại Nam hay vợ ông Dũng “lò vôi”, Bà Hằng từng được gọi là Hằng Canada và có tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Bà Tuyền vốn là Việt kiều Canada, từng kết hôn với ông Trần Văn Thìn và sau đó ly hôn vào năm 2017.

Sau khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng và sinh cho vị đại gia này một cậu quý tử đẹp như mơ, bà từng 2 lần đứng ra vạch mặt và làm đơn kiện chồng cũ trong những vụ lùm xùm tiếng tăm.

Bà Hằng từng 2 lần khiến chồng cũ vướng vào vòng lao lý

Tranh chấp vườn cao su trị giá 170 tỷ

Khi còn đang trong cuộc hôn nhân mặn nồng với ông Trần Văn Thìn, hai vợ chồng bà cùng thành lập Công ty TNHH Đông Nam Long theo tỉ lệ 50/50, đặt trụ sở tại 490/58A Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM để trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh giống cây cao su và các loại cây công nghiệp.

Ông Thìn và bà Hằng cùng mở công ty nhưng sau đó phá sản vào năm 2007

Cuối năm 2007, công ty làm ăn thua lỗ và tiến đến giải thể. Khi tiến hành phân chia tài sản, bà Phương Hằng lúc này được chia 3.623.194m2 đất trồng cao su theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng.

Tuy nhiên, phần diện tích đất này của bà Hằng đã bị ông Thìn làm hồ sơ giả và giả mạo chữ ký để chiếm đoạt. Sau khi phát hiện, bà Nguyễn Phương Hằng đã làm đơn tố cáo ông Thìn đến cơ quan công an Bình Phước. Cơ quan này sau đó có ra văn bản đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thìn nhưng Viện KSND cùng cấp không phê chuẩn.

Bà Hằng tiếp tục tố cáo ông Thìn đến cơ quan tố tụng cấp cao hơn. Thời điểm đó, Bà Hằng cho biết sẽ nhờ luật sư liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết như: ủy quyền, công chứng, tặng cho…vườn cao su trị giá 170 tỷ cho đại diện của bộ đội Trường Sa.

Được biết hiện tại, khu đất đã được trao tặng cho bộ đội Trường Sa đúng như mong muốn của bà.

Kiện chồng cũ tội vu khống, đe dọa và bôi nhọ danh dự

Đầu năm 2013, bà Hằng từng khiến dư luận được một phen xôn xao khi chính tay làm đơn kiện chồng cũ - cũng là ông Trần Văn Thìn vì tội vu khống, đứng sau những tin đồn ác ý dồn vào bà và chồng mới Huỳnh Uy Dũng.

Theo chia sẻ của bà Hằng, trong mấy năm liền, trước và sau khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng đã phải gánh chịu bao nhiêu lời đồn thị phi đầy ác ý.

Bà cũng làm đơn kiện người đã tung tin đồn ác ý về bà và ông Dũng "lò vôi"

Thời điểm ấy, trút bức xúc trên báo Lao Động, bà Hằng cho biết: “Họ đã vu khống, bôi nhọ tôi một cách có hệ thống bằng tờ rơi rải khắp Bình Dương, bằng tin rác trên mạng Internet, bằng truyền khẩu dân gian…, rằng tôi là chị Kim Anh - vợ ông Năm Cam. Họ vẽ tôi như một nhân vật bất hảo, nổi cộm trong giới giang hồ, là người vô đạo đức. Gần đây, họ gửi nhiều đơn bịa đặt, giả mạo chữ ký, không ghi địa chỉ rõ ràng, “tố” tôi đi vay các ngân hàng Bắc Á, Techcombank… hàng ngàn tỉ đồng. Và, họ còn vu khống cả lãnh đạo nhà nước “dàn xếp” nợ nần cho vợ chồng tôi v.v… Họ gửi các tin bịa đặt ấy tới các cơ quan nhà nước, các tòa báo, rằng DN của ông Dũng đang “xuống dốc”, “ông Dũng đã làm sẵn tờ giấy bệnh tâm thần để dọn đường cho mình”, còn tôi thì “làm giấy bệnh án ung thư”…

Lần khởi kiện này, bà Hằng đã tiếp tục thu về được kết quả “như ý”. Ngày 31/5/2012, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Thìn về hành vi “giả mạo hồ sơ”. Tại nhà riêng của ông Thìn cơ quan điều tra đã phát hiện, tịch thu nhiều tài liệu liên quan.

Chia sẻ thêm về vụ kiện này, bà Hằng cho biết: “Sau này, qua các chứng cứ mà cơ quan luật pháp thu giữ, tôi mới được biết chính ông Thìn và một người đàn bà khác có tên N.H.Y- quê ở Bến Tre là “tác giả” của những tin đồn thị phi, đầy ác ý đổ xuống đầu vợ chồng tôi trong suốt những năm qua"

Hiện tại, bà Hằng vẫn đang hạnh phúc viên mãn bên đại gia Dũng “lò vôi” và gần đây được rất nhiều công chúng biết đến qua loạt livestream nổi “đình đám” với hàng trăm người xem.