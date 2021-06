Chấm dứt nắng nóng gay gắt, Hà Nội sắp đón mưa dông liên tiếp

Theo thông tin dự báo, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ Vĩ Bắc đang bị nén và dịch chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối mai (3/6), ở vùng núi Bắc Bộ có thể có mưa rào và dông. Từ đêm mai đến ngày 4/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên đạt lượng mưa 150mm.

Tối mai 3/6, Hà Nội chấm dứt nắng nắng, có mưa giông

Do tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao nên khi có mưa dông thường xuất hiện các tình trạng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó là nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các tỉnh vùng núi.

Tại thủ đô Hà Nội dự báo, từ đêm mai 3/6 sẽ có thể chấm dứt hoàn toàn đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa và có mưa dông cục bộ. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh.

Người dân cần đề phòng các hình thái thời tiết cực đoan

Dự báo ngay sau đó, một đợt mưa dông khác sẽ xuất hiện từ đêm 6/6 đến hết đêm 9/6. Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to.

Trước đó, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, Hà Nội sẽ xuất hiện đợt nắng nóng đầu mùa với mức nhiệt có thể lên đến trên 40 độ C. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài từ đầu tháng 6 cho tới hết ngày 4/6. Những ngày qua, ở Hà Nội và các địa phương khác như Thanh Hóa, Phú Yên đều đã ghi nhận mức nhiệt dao động từ 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Nhiều nơi do hiệu ứng đô thị hóa mà nhiệt độ thực tế ghi nhận được còn lên tới trên 40 độ. Độ ẩm tương đối chỉ phổ biến ở mức 40 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 10 - 19 giờ đồng hồ.

Nhiều nơi do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ lên tới trên 40 độ

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cũng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió tây nam gây ra hiệu ứng gió phơn khô nóng nên dễ gây ra cháy nổ, hỏa hoạn. Đặc biệt là những khu vực đông dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Nắng nóng gay gắt dễ dẫn đến sa nắng, sốc nhiệt

Ngoài ra, người dân cũng cần lưu ý tình trạng nắng nóng gay gắt cũng dễ gây ra tình trạng say nắng, sốc nhiệt. Lưu ý bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý để tránh trường hợp đáng tiếc.