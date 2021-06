Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Xu hướng giảm giá tiếp tục chiếm ưu thế

Giá vàng trong nước

Tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay 29/6 tại PNJ Hà Nội và PNJ TP. HCM đang được niêm yết ở mức 56,50 – 57,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 56,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,00 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng trong nước vẫn đang giữ mức ổn định

Giá vàng hôm nay 29/6 ở Doji niêm yết ở mức 56,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,05 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Phú Quý SJC, giá vàng hôm nay giao dịch ở mức 56,55– 57,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới

Mở cửa phiên giao dịch ngày 29/6, giá vàng thế giới giao ngay chững ở mức 1.782 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.781 USD/ounce.

Giá vàng thế giới lại tiếp tục quay lại nhịp giảm do áp lực của đồng USD

Theo Reuters, lý do hạn chế đà tăng của giá vàng là do đồng USD. Hiện tại giá đồng bạc xanh đã tăng trở lại so với những đồng tiền khác. Diễn biến này khiến vàng vốn là kim loại quý được định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Thông thường, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá vàng tăng lên do nhà đầu sẽ có lợi hơn khi đầu tư vàng bằng các ngoại tệ khác.

Tuy nhiên, theo giới phân tích thị trường, các nhà đầu tư vàng vẫn đang giữ tâm lý nghe ngóng và chờ đợi các diễn biến mới dù giá vàng đang duy trì ở vùng giá thấp.