Nhà sản xuất ‘Siêu tài năng nhí’ đã hé lộ một vài khoảnh khắc hiếm hoi của tập 9 với sự tham gia của Khả Như. Đặc biệt, người hâm mộ còn rất thích thú khi cô cùng Trấn Thành thử sức múa lân ngay trên sân khấu. Ban đầu, cả hai thể hiện khá nhịp nhàng và thuận lợi nhưng đã “bỏ cuộc” chỉ sau chưa đầy một phút. Khán giả được phen bật cười ‘ra trò’ khi ông xã Hari Won xây xẩm đến mức ...suýt ngã vì đầu lân quá nặng. Trong khi đó, Khả Như cũng rơi vào tình trạng đầu tóc rối bời sau khi trải nghiệm.

Trấn Thành và Khả Như múa lân "bất thành"

Được biết, thí sinh nhí tài năng thể hiện phần trình diễn bộ môn này chính là Dương Thị Trúc An. Dù mới 14 tuổi nhưng em đã cao 1m7 và hiện đang là thành viên của đoàn lân sư rồng tại Cần Thơ. Chia sẻ tại chương trình, Trúc An gây ấn tượng khi tiết lộ lý do tham gia múa lân: “Con muốn tham gia bộ môn này để chứng minh những thứ con trai làm được thì con gái cũng làm được”.

Trúc An gây ấn tượng với chiều cao 1m7 và là "cột mốc" để Hari Won "dìm hàng" trấn thành

Chứng kiến chiều cao khủng của siêu nhí, giám khảo Hari Won đã không bỏ lỡ cơ hội “tấn công” chồng mình. Cô khẳng định Trấn Thành chỉ cao bằng cô bé 14 tuổi khiến nam giám khảo “đỏ mặt”. Đáp lại sự “trêu chọc” của bà xã, Trấn Thành ngay lập tức khiến Khả Như và đông đảo khán giả bật cười vì đòi đuổi vợ ra khỏi nhà: “Muốn đuổi nó ra khỏi nhà ghê”.

Nam danh hài "đòi" đuổi vợ ra khỏi nhà nga trên sóng truyền hình

Đây không phải là lần đầu nam danh hài có ý định ‘đuổi’ vợ ra khỏi nhà. Trước đó, trong những chương trình có sự góp gặp của cặp đôi Trấn Thành - Hari Won, cả hai đều có những màn “đá xéo” khiến khán giả và các bạn diễn “cười té ghế”. Những chương trình nhờ thế mà náo nhiệt hơn, ấn tượng hơn. Cặp đôi cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả hơn.

Chương trình Siêu tài năng nhí tập 9 sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 30, ngày 10.6 trên kênh HTV7. Trong tập 9 lần này, khán giả sẽ chào đón sự tham gia của các thí sinh khá đặc biệt và được nhiều người biết đến. Một trong số đó là Khoai Tây - cậu bé từng tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim nổi tiếng. Cậu bé chia sẻ, Do có mẹ là diễn viên lồng tiếng nên em đã tiếp xúc và làm quen với công việc này từ năm 6 tuổi. Bộ phim gần nhất cậu bé góp giọng chính là Nhóc trùm (The Boss Baby) chiếu trên Netflix và phim điện ảnh chuẩn bị ra rạp Sói 100% (100% Wolf).