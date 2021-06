Hoa Hậu Đặng Thu Thảo đăng ảnh gia đình hiếm hoi dịp sinh nhật, úp mở chuyện sinh thêm nhóc tỳ

Dù không còn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và người hâm mộ. Hiện tại nàng hậu gốc Bạc Liêu đang tận hưởng mái ấm hạnh phúc cùng chồng là doanh nhân Trung Tín và 2 con nhỏ vô cùng kháu khỉnh. Mới đây cả hai đồng loạt đăng tải hình ảnh của các con và có màn tương tác "ngọt như đường" trên mạng xã hội.

Ông xã HH Đặng Thu Thảo đăng hình nhân dịp sinh nhật

Cụ thể, nhân dịp sinh nhật, ông xã của Đặng Thu Thảo đăng tải hình ảnh mình và 2 con đang chăm chú đọc sách, kèm theo đó là dòng trạng thái cực tình cảm. Anh cũng tag tên bà xã Thu Thảo vào bài viết cùng dòng trạng thái đầy tình cảm: "The best gifts, thank you". (tạm dịch: Những món quà tuyệt vời nhất. Cảm ơn em).

Nàng hậu khéo léo đáp lại chồng bằng những lời nói đầy ẩn ý

Ngay lập tức, Đặng Thu Thảo liền khéo léo đáp lại bằng cách đăng tấm ảnh cả gia đình đang ngồi trên bãi biển. Đáng chú ý, trong lời chúc sinh nhật cho ông xã, Hoa hậu Việt Nam 2012 ẩn ý sẽ có nhiều "best gifts" cho chồng doanh nhân trong tương lai. Phải chăng cả hai đang có kế hoạch để chào đón thêm một thiên thần nhỏ nữa đây?

Dưới phần bình luận của bài viết, rất nhiều cư dân mạng đã chúc mừng sinh nhật ông xã của Thu Thảo đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với gia đình hạnh phúc của nàng hậu. Nhiều người cũng ủng hộ luôn lời ướm hỏi đầy ẩn ý của Thu Thảo về chuyện sinh thêm nhóc tỳ.

Hoa Hậu Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín chính thức về một nhà vào cuối năm 2017

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân chính thức lên xe hoa vào tháng 10 năm 2017 sau những tháng ngày yêu nhau mặn nồng và hạnh phúc. Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc ngày ấy được ví như chuyện tình cổ tích, nhẹ nhàng từ cử chỉ đến phong cách thời trang đồng điệu khi sánh bước cùng nhau.

Thời điểm đó, trước rất nhiều những cặp đôi showbiz mải miết chia sẻ hình ảnh, công khai tình cảm trước công chúng thì 2 người lại có một chuyện tình thầm lặng và nhẹ nhàng không kém phần lãng mạn như cái cách mà họ sát cánh bên nhau, và cũng như chính tính cách con người họ: nhẹ nhàng sâu lắng chứ không quá ồn ào hay hoa mỹ.

Ngày còn yêu nhau, hai người vốn rất kín tiếng và ít đăng tải những khoảnh khắc tình cảm

Từ khi yêu nhau, hai người vốn đã nổi tiếng là rất kín kẽ trong chuyện tình cảm nên cặp đôi rất ít khi đăng tải những bức ảnh tình cảm lên mạng xã hội. Và cho đến tận thời điểm hiện tại việc công khai những khoảnh khắc của gia đình cũng như dung nhan của 2 con lên mạng là điều khá hiếm hoi.

Bởi vậy, trước những hình ảnh cực hiếm hoi về khoảnh khắc an yên bên gia đình của Hoa Hậu Đặng Thu Thảo, cũng như dòng trạng thái đầy ẩn ý của nàng hậu, dân tình rất háo hức và chờ đón tin vui tiếp theo sẽ sớm được Thu Thảo công bố.