Minh Vương - ‘chú lính chì’ bền bỉ và hành trình chạm tay vào vinh quang

Tưởng chừng đã phải dừng bước trước UAE với tỉ số 3 - 0 nhưng nửa sau hiệp 2, Việt Nam đã "hồi sinh" với những pha lên bóng, tấn công liên tục, cùng sự "trở lại" của Tiến Linh và Minh Vương, gỡ tỷ số 2-3 ở những phút cuối cùng. Mặc dù trận đấu đang ở thế khó nhưng các chân sút của chúng ta vẫn chiến đấu hết mình, quyết không bỏ cuộc và hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu bước vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2020.

Vậy là đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào vòng loại thứ 3 World Cup

Người ghi dấu ấn nhiều nhất trong trận đấu lần này có lẽ chính là Minh Vương. Với một pha kiến tạo giúp Tiến Linh ghi bàn và một pha khẳng định giá trị của chính mình, Minh Vương được xem như “công thần” trong trận đối cầu căng thẳng giữa Việt Nam và UAE.

Trận đấu tối hôm qua, cái tên Trần Minh Vương gần như đã trở thành "tâm điểm"

Có thể nhiều người nhận ra, dưới thời của HLV Park Hang Seo, Minh Vương chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu của vị chiến lược gia người Hàn. Xong, người hùng của chúng ta vẫn hằng ngày nỗ lực, âm thầm kết nối các cầu thủ, âm thầm cống hiến và luôn luôn nỗ lực hết mình, chứng minh mình là một cầu thủ xuất sắc.

Và không phụ sự mong mỏi của thầy Park và đồng đội, suốt 20 phút “chiến đấu” trên sân cỏ trong trận đấu vừa rồi, cùng với một tình yêu bóng đá miệt mài, cháy bỏng, anh đã được đền đáp xứng đáng.

Ít ai biết được rằng, để có được thành công và khoảnh khắc vinh quang như ngày hôm nay, Trần Minh Vương đã có một hành trình dài đầy gian khó và thậm chí là cả nước mắt.

Để có được kết quả như ngày hôm nay, Minh Vương đã có cả hành trình dài đầy gian nan

Trần Minh Vương sinh năm 1995, quê tại xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Anh hiện đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam với vai trò là một tiền vệ, đồng thời là cầu thủ trẻ nhất được gọi lên đội I của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Khi còn là cậu nhóc, do có năng khiếu thiên bẩm, Minh Vương được "nhặt" vào đội tuyển của trường, của huyện đi thi đấu các giải cụm, giải huyện và đều cùng đội của mình giành thành tích cao. Đến năm 2006, Minh Vương được gọi vào đội U11 nhi đồng Thái Bình tham gia thi đấu tại vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc, tổ chức tại Khánh Hòa. Chính tại đây, Minh Vương và Tuấn Anh - tiền vệ của tuyển U19 VN đã trở thành những người đồng đội của nhau và cùng U11 Thái Bình giành ngôi vị á quân.

Sau khi trở về từ giải đấu đó, cả Minh Vương và Tuấn Anh đều được triệu tập vào trường năng khiếu bóng đá Thái Bình. Tuy vậy, hai cầu thủ nhí đã phải tạm xa nhau do bố mẹ Tuấn Anh không đồng ý cho em sinh hoạt nội trú. Tưởng rằng trời cao đã an bài nhưng thật may mắn, năm 2007, trước thông tin các tuyển trạch viên của Arsenal JMG toàn cầu về tuyển sinh tại sân vận động Thái Bình, hai tài năng nhí lại mè nheo bắt bố mẹ đưa đi ứng thí bằng được.

Mặc dù có tài năng nhưng vì một vài lý do ngoại cảnh nhất định nên Trần Minh Vương lại nhận được giấy báo nhập học Học viện HAGL Arsenal JMG muộn hơn những đồng đội trang lứa khác như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… May mắn, Vương được bầu Đức, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, giám đốc điều hành Huỳnh Mau tạo điều kiện cho xuống lớp năng khiếu HAGL.

Minh Vương từng trải qia nỗi ám ảnh mất cha hồi còn nhỏ

Niềm vui chưa được bao lâu thì Minh Vương phải đối diện với nỗi đau không thể tả bằng lời. Sau khi để cậu con trai bé bỏng của mình ở lại Hàm Rồng cho các thầy dạy dỗ, chỉ 4 ngày sau khi về đến Thái Bình, bố Minh Vương đột ngột qua đời vì căn bệnh tim quái ác… Sợ tâm lý con trai bị ảnh hưởng, mẹ, anh trai, cùng các thầy cô trong ban huấn luyện đã giấu tin này. Cậu bé nhiều khi hỏi mẹ, nhưng bà thường mượn cớ bố ra đồng chưa về... Mãi tới khi anh trai Minh Vương vào Vũng Tàu nhập học ghé qua phố Núi thăm em và mẹ cầu thủ này lặn lội vào tận Gia Lai để dự lễ khánh thành học viện HAGL Arsenal JMG thì Vương mới biết tin.

Nỗi mất mát ngày ấy vẫn là nỗi ám ảnh lớn đối với cầu thủ nhỏ tuổi, thậm chí kéo dài đến cả hiện tại.

Sau khoảng thời gian 6 năm học tập, Trần Minh Vương chính thức đặt một chân vào chơi V.League với vai trò dự phòng vào năm 2013. Và cho đến mùa giải 2014, anh thực sự đã bắt đầu toả sáng.

Tuy là học viên ở lớp Năng khiếu nhưng Trần Minh Vương là cầu thủ đầu tiên của lứa 1995 HAGL năm ấy được ra mắt sân chơi chuyên nghiệp. Anh đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2014.

Anh từng là cái bóng của Công Phượng, Xuân Trường khi chỉ được ngồi trên băng ghế dự bị

Khó khăn của Trần Minh Vương bắt đầu từ khoảng năm 2015 khi CLB HAGL gây bất ngờ vì loại lứa cựu binh để đôn lứa cầu thủ trẻ tài năng, bao gồm Công Phượng, Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường... lên chơi V.League. Khi ấy, một dấu chấm hỏi lớn được đặt ra cho Minh Vương về cơ hội ra sân của anh. Trong năm 2015, anh chỉ được ra sân 7 lần và đa số chỉ ngồi trên ghế dự bị và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Không chọn cách trốn chạy sang các đội bóng nhỏ khác để thi đấu, Minh Vương vẫn chọn cách ở lại HAGL, chơi hết mình giữa lúc khó khăn vây quanh. Khi bộ ba Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh lần lượt sang nước ngoài thi đấu, Minh Vương được trở lại đá chính. Anh thi đấu bùng nổ hơn. Mùa giải năm 2016 kết thúc khi Trần Minh Vương ghi được 8 bàn thắng.

Ở V-League, Minh Vương là tiền vệ trung tâm chơi nổi bật sau 12 vòng đấu. Dưới sự chỉ bảo của HLV Kiatisak, Minh Vương ghi 4 bàn thắng, đóng vai trò tiền vệ quét cực kỳ hiệu quả và hỗ trợ tốt cho hàng phòng ngự HAGL.

Anh từng được thầy Park gửi gắm Kiatisak rèn gũa thêm trước khi lên tuyển

Ít ai biết rằng, chính HLV Park Hang-seo đã gửi gắm Kiatisak về việc rèn giũa thêm cho tiền vệ này để khi lên tuyển, sẽ thích ứng với yêu cầu mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đề ra. Có nhiều thời điểm, Minh Vương không được nhắc tới trong hành trình hội quân của tuyển Việt Nam nhưng theo phân tích của cựu cầu thủ Đặng Phương Nam, vai trò của tiền vệ người Thái Bình trong mắt thầy Park có ý nghĩa quan trọng.

Trước khi Việt Nam sang thi đấu tại vòng loại lượt về của vòng 2 World Cup diễn ra tại Dubai, HLV Park Hang-seo triệu tập Minh Vương lên tuyển và trao cho anh cơ hội. Và trong trận quyết chiến với UAE, Trần Minh Vương đã có câu trả lời cho lựa chọn chính xác của thầy Park.

Với một pha kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn, và ghi dấu một bàn thắng cho chính mình, Minh Vương đã có lời hồi đáp cho những người từng hoài nghi anh, đồng thời khiến hàng triệu khán giả Việt Nam nức lòng trước một tập thể đoàn kết, không từ bỏ hi vọng cho dù bị đội bạn dẫn trước tới 3 bàn.